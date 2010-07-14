عمرو موسی به دمشق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه ، "عمروموسی" در نظر دارد در دیدار فردا (پنج شنبه) با "بشار اسد" درباره تحولات خاورمیانه و پرونده به بن بست رسیده سازش خاورمیانه گفتگو کند.

از سوی دیگر منابع دیپلماتیک اظهار می دارند که علت اصلی دیدار عمروموسی و بشار اسد در دمشق با توجه به دیدار اخیر دبیرکل اتحادیه عرب با "اسماعیل هنیه" در نوارغزه بر مسئله آشتی ملی فلسطین تمرکز خواهد داشت.

دبیرکل اتحادیه عرب پس از دیدار با اسد، دمشق را به مقصد وین برای حضور در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی ترک می کند.

درباره موضوع نشست آژانس و علت حضور عمرو موسی در آن توضیحی داده نشده است.