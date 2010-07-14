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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

37 هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شد

37 هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: در سه ماهه نخست امسال، 37 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 190 میلیارد ریال از دست متصرفان خلع ید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ بیت المال مازندران در نوشهر افزود: مساحت زمین‌های خلع ید شده بیش از 37 هکتار است و در این باره 67 پرونده نیز تشکیل شد.

وی با اشاره به این که خلع یدهای صورت گرفته اغلب در اجرای تبصره ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور بود گفت: نزدیک به 27 هکتار از اراضی ملی خلع ید شده به ارزش 4/14 میلیارد تومان مربوط به این بخش است.

وهابی اجرای احکام قضایی را بخش دیگری از خلع یدهای صورت گرفته ذکر کرد و اظهار داشت: بیش از ده هکتار از اراضی ملی به ارزش 8/4 میلیارد تومان نیز از این طریق آزاد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر گفت: هم اکنون ادارات منابع طبیعی با اطلاع از هر گونه تجاوز به عرصه‌های ملی موظف‌اند در اسرع وقت زمین‌های تصرف شده را آزاد کنند.

حوزه ‌منابع طبیعی استان مازندران- نوشهر 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع را در غرب مازندران پوشش می‌دهد.
 
 
کد مطلب 1116809

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