37 هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ بیت المال مازندران در نوشهر افزود: مساحت زمین‌های خلع ید شده بیش از 37 هکتار است و در این باره 67 پرونده نیز تشکیل شد.

وی با اشاره به این که خلع یدهای صورت گرفته اغلب در اجرای تبصره ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور بود گفت: نزدیک به 27 هکتار از اراضی ملی خلع ید شده به ارزش 4/14 میلیارد تومان مربوط به این بخش است.



وهابی اجرای احکام قضایی را بخش دیگری از خلع یدهای صورت گرفته ذکر کرد و اظهار داشت: بیش از ده هکتار از اراضی ملی به ارزش 8/4 میلیارد تومان نیز از این طریق آزاد شد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر گفت: هم اکنون ادارات منابع طبیعی با اطلاع از هر گونه تجاوز به عرصه‌های ملی موظف‌اند در اسرع وقت زمین‌های تصرف شده را آزاد کنند.



حوزه ‌منابع طبیعی استان مازندران- نوشهر 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع را در غرب مازندران پوشش می‌دهد.



