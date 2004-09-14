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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۳۴

مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ودرمان:

38 درصد كودكان كشور كم خوني دارند

مدير كل دفتر بهبود تغذيه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، گفت: بررسي ملي تعيين ريز مغذي هاي آهن ، روي ، ويتامين A و ويتامين D كه درسال 1380 در گروههاي سني مختلف و در 11 اقليم كشور انجام شد بيانگر اين است كه 38 درصد كودكان 15 تا 23 ماهه كشور دچار كم خوني هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر ربابه شيخ الاسلام افزود: مجموع اطلاعات و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد شيوع كم خوني در برخي از مناطق روستايي كشور به 60 درصد هم مي رسد.

وي با بيان اينكه بر اساس تحقيقات و آمار موجود شيوع كم خوني در كودكان زير 2 سال رو به افزايش است، اظهار داشت :  مقايسه روند كم خوني و كمبود آهن در دختران نوجوان 14 تا 20 ساله كشور در طي دو بررسي كشوري در سالهاي 1374 و 1380  نشان مي دهد كه كم خوني از 31 درصد به 18 درصد و كمبود آهن از 39 درصد به 25 درصد كاهش يافته است اما همچنان اين مشكل از شيوع بالايي در كشور برخوردار است .

شيخ الاسلام  در مورد وضعيت زنان باردار گفت: مقايسه اطلاعات موجود نشان مي دهد كه كم خوني و كمبود آهن همچنان در اين گروه قابل توجه است و عليرغم اجراي برنامه آهن ياري از طريق شبكه هاي بهداشتي ، درماني كشور بهبودي در وضعيت زنان باردار كشور ايجاد نشده است.

وي افزود: براي حل مشكل كمبود  آهن انجام برنامه ريزي هاي ادغام شده، شامل آموزش تغذيه ، مكمل ياري ، غني سازي و ارتقا بهداشت محيط شامل تامين آب سالم ، مبارزه با بيماريهاي انگلي ، دفع بهداشتي  زباله و دسترسي به خدمات بهداشتي از اهميت  ويژه اي برخوردار است.

وي ادامه داد : همچنين مسوولين سياست گذاريهاي كلان بايستي درتنظيم قيمت هاي مواد غذايي  توجه كنند چراكه افزايش قيمت بعضي از مواد غذايي مانند انواع گوشت موجب مي شود كه كشور در بخش ديگري ضرر و زيان ناشي از آن را بپردازد.

گفتني است جشنواره كودك ، سلامت و محيط زيست روزهاي 19 تا 23 مهر ماه در محل پارك طبيعت پرديسان با همكاري مشترك سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دفتر محيط زيست ، وزارت صنايع و معادن و وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد .

کد مطلب 111681

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