10 متن نمایشی به مرحله بازبینی جشنواره تیرنگ راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رستم کیا کجوری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره افزود سولاردنی به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا رشیدی از نور، مراسم اعدام به نویسندگی ابراهیم اطهری و کارگردانی شیوا کاویان پور از محمود آباد و

آوای جنگلی به نویسندگی فرامرز طالبی و کارگردانی داریوش شافی از تنکابن از جمله این آثار هستند.



وی اظهار داشت: تا غروب به نویسندگی و کارگردانی علی ملکیان از تنکابن،محال هم ممکن است به نویسندگی سیروس همتی و کارگردانی سید ابراهیم عمادی از بهشهر، روباه ، من ، زاغ ، تو به نویسندگی وکارگردانی مونازیدی از چالوس از دیگر آثار راه یافته به بخش بازبینی این جشنواره را تشکیل می دهند.



کیا کجوری افزود: فریدون و پسرانش به نویسندگی و کارگردانی مهدی روحی از ساری، به کجا چنین شتابان به نویسندگی و کارگردانی محمد جواد رحمانی از ساری،آن روز که مردها به ورف چال رفتند به نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری و کارگردانی یاسر محمودی از ساری از دیگر آثار است.



وی اظهار داشت: آغوش خاکستر به نویسندگی شیوا نظرزاد و کارگردانی علیرضا پاک نژاد نیز به مرحله بازبینی این جشنواره راه یافته است.

این جشنواره در نیمه دوم شهریور ماه به صورت استانی برگزار خواهد شد .

