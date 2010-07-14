  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

10 متن نمایشی به مرحله بازبینی جشنواره تیرنگ راه یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران گفت: از میان 48 متن نمایشی ارسالی به دبیرخانه جشنواره تیرنگ در دوبخش صحنه ای و خیابانی 10 اثر به مرحله بازبینی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم کیا کجوری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره افزود سولاردنی به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا رشیدی از نور، مراسم اعدام به نویسندگی ابراهیم اطهری و کارگردانی شیوا کاویان پور از محمود آباد و
آوای جنگلی به نویسندگی فرامرز طالبی و کارگردانی داریوش شافی از تنکابن از جمله این آثار هستند.
 
وی اظهار داشت: تا غروب به نویسندگی و کارگردانی علی ملکیان از تنکابن،محال هم ممکن است به نویسندگی سیروس همتی و کارگردانی سید ابراهیم عمادی از بهشهر، روباه ، من ، زاغ ،  تو به نویسندگی وکارگردانی مونازیدی از چالوس از دیگر آثار راه یافته به بخش بازبینی این جشنواره را تشکیل می دهند.
 
کیا کجوری افزود: فریدون و پسرانش به نویسندگی و کارگردانی مهدی روحی از ساری، به کجا چنین شتابان به نویسندگی و کارگردانی محمد جواد رحمانی از ساری،آن روز که مردها به ورف چال رفتند به نویسندگی علیرضا سعیدی کیاسری و کارگردانی یاسر محمودی از ساری از دیگر آثار است.
 
وی اظهار داشت: آغوش خاکستر به نویسندگی شیوا نظرزاد و کارگردانی علیرضا پاک نژاد نیز به مرحله بازبینی این جشنواره راه یافته است.

این جشنواره در نیمه دوم شهریور ماه به صورت استانی برگزار خواهد شد .
 

کد مطلب 1116815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها