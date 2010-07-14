حضور تام کروز در " ماموریت غیرممکن 4" قطعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر از امپایر آنلاین استودیوی پارامونت پیکچرز تهیه کننده قسمت های قبلی این مجموعه هم اکنون مراحل پیش تولید قسمت چهارم " ماموریت غیر ممکن" را آغاز کرده است.اما این استودیو در به کارگیری تام کروز ستاره سه قسمت قبلی در این فیلم تردیدهایی جدی دارد.



راب مور مدیر استودیو پارامونت در این‌باره گفت : از اینکه تام کروز بار دیگر در این فیلم با ما همکاری کند به طور جدی استقبال می‌کنیم.اما عملکرد و میزان فروش فیلم " شوالیه و روز" با نقش آفرینی کروز که هم اکنون بر پرده سینماهای جهان است در تصمیم گیری نهایی ما موثر خواهد بود.



گفته می شود اگر فروش " شوالیه و روز" در اکران جهانی به 200 میلیون دلار نرسد مدیران استودیو بازیگر دیگری را جایگزین تام کروز می کنند.به ویژه آنکه فروش فیلم در اکران آمریکای شمالی رضایت بخش نبوده است.

