استفاده از انرژی خورشیدی در بقاع متبرکه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دهبندی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه تامین منابع انرژی در نوشهر افزود: با توجه به رویکرد کشورهای چهان در استفاده از انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی و با توجه به صرفه بودن آن تصمیم گرفته شد از این امکان طبیعی برای تامین برق بخشی از بقاع متبرکه منطقه استفاده شود.



وی اظهار داشت: برای برق دار شدن یکی از بگاء متبرکه روستای لگا از توابع رامسر با احداث دو کیلومتر خط 20 کیلوولت و یک دستگاه ترانس 25 کیلو ولت آمپر، اعتباری بالغ بر 105 میلیون تومان نیاز است درحالیکه با نصب یک سلول خورشیدی این پروژه با رقمی بالغ بر 15 میلیون تومان اجرا می شود.



دهبندی بیان داشت: کاهش مصرف سوخت های فسیلی، پاک و بون الودگی بودن، رایگان و دردسترس بودن، بی خطر بودن از جمله مزایای استفاده از این انرژی ها است.