اهمیت کار معلمان مقطع ابتدایی مورد کم توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرناز بیگی ظهر بعد از چهارشنبه در مراسم اختتامیه طرحهای ابتدایی در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: بسیاری از افراد به غلط تصور می کنند که کار معلمان مقطع ابتدایی چندان سخت و مهم نیست درحالیکه این تصور باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: شاید بتوان گفت کار معلمان مقطع ابتدایی از مقاطع دیگر سخت تر است و اهمیت فعالیتهای آنها نیز بیشتر است ضمن اینکه نباید نگاه کوتاه نگرانه ای به فعالیتهای معلمان داشته باشیم.

این مسئول بیان کرد: برخی ها تصور می کنند که کار در مقطع ابتدایی بسیار ساده است و نیاز به نوآوری ندارد درحالیکه در این مقطع، نیاز شدیدی به فعالیتهای نوآورانه احساس می شود و معلمان مربوطه باید در جهت ایجاد این فعالیتها و امور بکوشند.

وی عنوان کرد: همه آموزش از مقطع ابتدایی آغاز می شود و اگر آموزشها در این مقطع به بهترین نحو ارائه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات نیز به وجود نخواهد آمد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

همه نمی توانند معلم خوبی برای مقطع ابتدایی باشند

بیگی اظهار داشت: همه معلمان نمی توانند معلم خوبی برای مقطع ابتدایی باشند و شخصی که قرار است برای این منظور انتخاب شود باید توانایی و نوآوری لازم را داشته باشد تا بتواند آموزش را به بهترین نحو به دانش آموزان ابتدایی ارائه کند و عملکرد مطلوبی داشته باشد.

وی اضافه کرد: لازم است بهترین معلمها برای مقطع ابتدایی انتخاب شوند و همه توانایی های لازم را داشته باشند تا بتوانند سطح کیفی آموزش در این مقطع را ارتقا دهند و همه نیازهای مربوطه را تامین کنند.

رفتارهای معلمان ابتدایی با روحیات دانش آموزان تناسب داشته باشد

در ادامه این مراسم نیز مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج افزود: لازم است رفتارهای معلمان مقطع ابتدایی با روحیات دانش آموزان تناسب داشته باشد تا بتوانند ازرتباط مطلوبی با همه برقرار کند و این ارتباط در ارتقای کیفی آموزش و پرورش موثر باشد.

نجفی ادامه داد: معلم ابتدایی باید خود را در متن دانش آموزان قرار دهند و با آنها احساس صمیمیت کنند تا بتواند ضمن آموزش به بچه ها ارتباط پرورشی مطلوبی نیز با آنها برقرار کنند.

وی بیان کرد: لازم است معلمها الگوی خوبی برای دانش آموزان باشن دزیرا بسیاری از دانش آموزان در برخی از موارد از معلمان خود الگوبرداری می کنند و رفتار آنها را سرمشق قرار می دهند.

این مسئول اضافه کرد: در عین حال لازم است معلمها زبان دانش آموزان خود را درک کنند ضمن اینکه نباید از درک تمایلات گروهی آنها نیز غافل شویم و به این امر به عنوان مسئله ای کم اهمیت بنگریم.

رابطه با دانش آموزان در حالت فردی و گروهی باید تفاوت داشته باشد

نجفی افزود: البته رابطه با دانش آموزان در حالت فردی و گروهی باید تفاوت داشته باشد ضمن اینکه باید گروه هایی که در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی شکل می گیرد را به رسمیت بشناسیم و به آنها به عنوان وسیله ای برای رشد دانش آموزان نگاه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاقها به درستی در مقطع ابتدایی محقق شود، می توانیم بگوییم فنداسیون خوبی در زمینه آموزش و پرورش شکل گرفته و بسیاری از مشکلات در نتیجه این امر به خودی خود رفع می شوند.

این مسئول اضافه کرد: معلم نقش ویژه ای در زندگی دانش آموزان دارد و می تواند در برخی از موارد، سرنوشت آنها را تغییر دهد که لازم است همه معلمها به این امر توجه ویژه ای داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند.