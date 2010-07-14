سلب مالکیت از افرادی که در شیراز باغات خود را آتش بزنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: باغات و فضای سبز شهری سرمایه ای متعلق به همه شهروندان است و هرگونه اقدام به تخریب آنها اعم از قطع درختان، آتش سوزی و... جرم محسوب و موضوع توسط کارشناسان پیگیری می شود که در صورت احراز قصور و تعمد در تخریب و آتش سوزی، با متخلفین برخوردهای جدی و قانونی می شود.

وی افزود: این برخوردهای قانونی شامل پرداخت وجه نقد، الزام به احیا و بازسازی ملک و حتی سلب مالکیت می شود.

شهردار شیراز توضیح کرد: برابر وعده مساعد مقامات قضایی استان، پرونده باغ هایی که طعمه حریق می شوند، پس از انجام بررسی های کارشناسی، برای تصمیم گیری های نهایی به مقامات قضایی ارجاع و به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

اعتمادی گفت: تا کنون 12 مورد آتش سوزی در باغات شیراز صورت گرفته است که تعدادی از آنها پس از بررسی های کارشناسی مشمول دستورات قضایی مبنی بر احضار مالکین و پیگیریهای لازم شده و مابقی نیز در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه به منظور جلوگیری از تاثیر خشکسالی بر باغات شیراز، ستاد بحران خشکسالی باغات در شهرداری شیراز تشکیل شده، اظهار داشت: ارتقای سطح کیفی و کمی تجهیزات ایمنی و اطفایی سازمان آتش نشانی به منظور اطفای هرچه سریعتر آتش طی حوادث حریق در دستور کار این مجموعه است.

شهردار شیراز همچنین از ارائه آموزش های ایمنی و اطفایی به مالکین باغات خبر داد و گفت: با اعلام نیاز مالکین باغها، کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و فضای سبز آموزش های ایمنی و حفاظتی ضروری را به آنها ارائه می دهند همچنین شهروندان و مالکین می توانند در صورت برخورد با هر پدیده ی که منجر به تخریب باغات و فضای سبز شهری شود مراتب را به سامانه 137 شهرداری اطلاع دهند.