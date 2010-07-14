خروج مشاغل مزاحم از کرمانشاه تا دو ماه آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعاز ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید بر لزوم تسریع در خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر کرمانشاه، اظهار داشت: مشاغل مزاحم چهره شهر را نازیبا کرده و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده لذا باید با برنامه ریزی مناسب زمینه خروج این مشاغل از سطح شهر را فراهم آوریم.

هاشمی افزود: برای اجرایی کردن طرح خروج مشاغل مزاحم از شهر کرمانشاه باید از سرمایه گذارانی که توان مالی بالایی دارند، دعوت به عمل آوریم.

وی خواستار هماهنگی دستگاه های مرتبط در این خصوص از جمله شهرداری و بازرگانی شد.

در این جلسه از سوی شهرداری کرمانشاه گزارشی از وضعیت مشاغل مزاحمی که باید از محدوده این شهر خارج شوند، ارائه شد.

بر اساس این گزارش 15 صنف حضورشان در محدوده شهر باعث ایجاد مشکلاتی شده که این اصناف شامل پروفیل کاران و مشاغل همگون(درب و پنجره ساز، تانکر سازان و ...)، صنف میوه و تره بار با محوریت میدان بار و خشکبار فروشان، نمایشگاه های ماشین های سنگین و سبک، مصالح ساختمانی فروشان، آهن فروشان و فروشندگان ماشین آلات سنگین می باشند.

در این جلسه مکان های پیشنهادی برای انتقال این اصناف مطرح و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص بررسی بیشتری صورت گیرد.

هدف گذاری 2.7میلیارد دلار صادرات از مرزهای استان کرمانشاه در سال جاری

در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت صادرات استان کرمانشاه به خارج از کشور از سوی اصغر میرزایی رئیس اداره بازرگانی استان ارائه شد.

وی اظهار داشت:در بخش تجارت خارجی در سال 1389به میزان 531میلیون دلار از استان کرمانشاه به عراق صادرات داشته ایم که 57درصد کل صادرات کشوررا شامل می شودو 51درصد این رقم نیز از طریق مرز پرویز خان صورت گرفته است.

میرزایی عمده ترین خریداران کالاهای کرمانشاهی را کشورهای عراق، امارات، عربستان، آلمان، پاکستان اعلام کرد و عمده ترین محصولات را شیرینی جات، نان برنجی، لبنیات، گیوه، سیمان، سنگ ساختمانی، گوجه فرنگی، رب گوجه و سیب درختی دانست.

وی افزود: براساس هدف گذاری انجام شده امسال باید صادرات از استان را به 2.7میلیارد دلار برسانیم.

میرزایی موضوع رسمی شدن مرز پرویز خان و تردد وسایل نقلیه به صورت کاپیتاژاز این مرز را از جمله مسائل مهم پیش رو دانست.