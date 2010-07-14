کشته شدن 5 نظامی ناتو در قندهار/ آتش زدن سه تانکر ناتو در پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات ارتش آمریکا اعلام کردند: امروز چهارشنبه در نتیجه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده توسط طالبان در مقر نیروهای پلیس در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان پنج نظامی ناتو و پنج غیرنظامی کشته شدند.

همچنین در جریان درگیریها میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی یک پلیس افغانی کشته شد.

خبر دیگر اینکه سخنگوی ولایت هلمند افغانستان گفت که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در این ولایت 9 غیرنظامی کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین پلیس افغانستان اعلام کرد که در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت غزنی در جنوب این کشور سه شبه نظامی کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.

بر این اساس این درگیری در ساعت 6:30 صبح زمانی که طالبان به یک شرکت خصوصی در منطقه قره باغ حمله کردند، روی داد که در نتیجه این درگیری مسلحانه سه شورشی کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.

سخنگوی ناتو با ابراز تاسف درباره کشته شدن 160 غیرنظامی افغانی از ابتدای ماه ژوئن تاکنون اوضاع جنگ افغانستان را بسیار دشوار و بحرانی توصیف کرد.

پلیس پاکستان همچنین اعلام کرد که یک فرد ناشناس روز گذشته سه تانکر نفت ناتو را در شهر پیشاور در شمال غربی این کشور به آتش کشید.