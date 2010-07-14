کشته شدن 5 نظامی ناتو در قندهار/ آتش زدن سه تانکر ناتو در پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات ارتش آمریکا اعلام کردند: امروز چهارشنبه در نتیجه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده توسط طالبان در مقر نیروهای پلیس در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان پنج نظامی ناتو و پنج غیرنظامی کشته شدند.
همچنین در جریان درگیریها میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی یک پلیس افغانی کشته شد.
خبر دیگر اینکه سخنگوی ولایت هلمند افغانستان گفت که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در این ولایت 9 غیرنظامی کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.
همچنین پلیس افغانستان اعلام کرد که در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت غزنی در جنوب این کشور سه شبه نظامی کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.
بر این اساس این درگیری در ساعت 6:30 صبح زمانی که طالبان به یک شرکت خصوصی در منطقه قره باغ حمله کردند، روی داد که در نتیجه این درگیری مسلحانه سه شورشی کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.
سخنگوی ناتو با ابراز تاسف درباره کشته شدن 160 غیرنظامی افغانی از ابتدای ماه ژوئن تاکنون اوضاع جنگ افغانستان را بسیار دشوار و بحرانی توصیف کرد.
پلیس پاکستان همچنین اعلام کرد که یک فرد ناشناس روز گذشته سه تانکر نفت ناتو را در شهر پیشاور در شمال غربی این کشور به آتش کشید.
نظر شما