14 باب مغازه در تنکابن طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران کلانتری 13 شهرستان تنکابن در پی وقوع آتش سوزی ظهر چهارشنبه در یکی از مغازه های فروش برنج در آن شهرستان سریعا به محل اعزام شدند .



در این حادثه که در مغازه برنج فروشی فردی به نام " رضا – ح " و به دلیل نامعلومی بوقوع پیوست 14 مغازه اطراف آن نیز طعمه حریق شد .



فرسوده بودن ساختمان ، سقف های چوبی وبه هم پوسته این مغازه باعث انتقال و سرایت حریق به دیگر مغازه ها شده بود .



با حضور عوامل آتش نشانی وهمراهی ماموران انتظامی شهرستان حریق مهار وعلت دقیق حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.