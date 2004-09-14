تجزيه وتحليلي ازآخرين وضعيت انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازمنابع خبري ، اوضاع افغانستان با توجه به اخبارورويدادهاي هفته گذشته ووقوع درگيريهاي مسلحانه وبروزخلل در امرانتخابات واعلام مواضع كانديداها ومهمتر از همه تهديدات اعلامي واعمالي گروهاي مخالف ودر نهايت عزل اسماعيل خان والي هرات رو به وخامت گذارد.از نكات قابل توجه اينكه حدود پنجاه تن از امدادگران سازمان ملل در پي حمله و وارد شدن خسارات به ساختمان ها و خودروهاي متعلق به آنها در جريان تظاهرات خونين هرات اكنون از اين شهرخارج شده اند .

به گفته منابع خبري روز شنبه 10 سپتامبرحامد كرزاي، رييس دولت انتقالي افغانستان، اسماعيل خان فرمانده مقتدرمحلي غرب افغانستان را از سمت والي هرات بركنار كرد.آقاي كرزاي در عين حال اين والي سابق را به عنوان وزير جديد معادن و صنايع افغانستان منصوب كرد اما اسماعيل خان اين سمت را نپذيرفت.اسماعيل خان در توضيح علل عدم پذيرش اين مسئوليت گفت كه از آنجا كه يك فرد نظامي است و تجربه اي در امور معادن و صنايع ندارد پذيرش پيشنهاد رييس دولت انتقالي به مصلحت نخواهد بود.وي افزود كه با بركناري از سمت والي هرات ترجيح مي دهد خانه نشين شود.در حاليكه اسماعيل خان و طرفداران مسلح وي از نفوذ قابل توجهي در هرات برخوردار هستند، والي منصوب شده از سوي دولت افغانستان در ميان تدابير شديد امنيتي با هواپيما از كابل وارد هرات شده است. والي جديد هرات سيد محمد خيرخواه نام دارد و پيشتر سفير افغانستان در اوكراين بوده است.

از سوي ديگرلازم به دذكر است دردر گيريهاي طرفداران اسماعيل خان، والي معزول هرات كه درروزهاي گذشته بويژه در اوايل هفته گذشته با نيروهاي آمريكايي و ارتش افغانستان روي داد، دست كم هفت نفر از تظاهركنندگان جان خود را از دست دادند.تظاهركنندگان نسبت به تصميم حامد كرزاي، رييس دولت انتقالي افغانستان، در بركناري اسماعيل خان از سمت والي هرات معترض بودند و عليه دولت انتقالي و حاميان آمريكايي آن شعار مي دادند

در چنين شرايطي اسماعيل خان ضمن حضوردريك برنامه تلويزيوني از مردم هرات خواست ازهر گونه اقدام ناخواسته وخشونت آميز دست بردارند. وي در همين برنامه ازوقوع نا آرامي واعمال خشونت در شهر هرات ابراز تاسف كرد.

اين در حالي است كه با بر كناري نابهنگام اسماعيل خان در هرات كه ازمحبوبيت مردمي نيز برخودار است تعداد بيشماري از طرفداران وي باحمله به دفاتر سازمان ملل و به آتش كشيدن تعدادي از ساختمان ها و خودروهاي متعلق به اين سازمان به اين تصميم اعتراض كردند.در عين حال اين اقدام مردم هرات نيزبا واكنش شديد مقامات سازمان ملل مواجه شده و كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل متحد، اين اقدام را به شدت محكوم كرده است.

همزمان با اوضاع متشنج هرات مقامات رسمي با وضع مقررات منع رفت و آمد شبانه در هرات، سعي در كنترل اوضاع شهر داشته تا آنجا كه اوضاع آنبه آرامي گزائيد و اكثر سربازان افغاني پس از مدتي خيابان هاي شهر را ترك كرده اند هرچند هلي كوپترهاي نظامي آمريكا به گشت زني بر فراز آن ادامه مي دهند.

به اذعان منابع خبري بويژه خبرنگار بي بي سي در هرات، تصميم سازمان ملل متحد براي خارج كردن كارمندان خود در زماني بسيار حساس اتخاذ شده است زيرا اين سازمان وظيفه سازمان دادن به راي گيري در انتخابات رياست جمهوري افغانستان را برعهده دارد كه قرار است ماه آينده برگزار شود.

محمد خيرخواه والي جديد هرات به بي بي سي گفت كه اولويت اصلي او برقراري نظم و امنيت و خلع سلاح شبه نظاميان محلي است.وي گفت كه نيروهاي اسماعيل خان نقش مهمي در تامين صلح در غرب افغانستان داشته اند و اظهار اميدواري كرد كه آنها به ارتش ملي كشور ملحق شوند.

از سوي ديگر بر اساس گزارشهاي منابع خبري در چنين شرايطي بين نيروهاي آمريكايي و افراد وابسته طالبان و شبكه القاعده نيزدر جنوب افغانستان درگيري شديدي روي داده است.منابع نظامي آمريكايي گفته اند كه اواخر روز يكشنبه، 13 سپتامبر، واحدهايي از ارتش آمريكا با حمايت هلي كوپترهاي توپدار با شورشيان مسلح مخالف دولت مركزي در ناحيه شينكي، ولايت زابل، درگير شدند.به گفته اين منابع، بيست و دو تن از افراد مسلح در اين عمليات كشته شدند كه سه تن از آنان عرب بودند.ولايت زابل از مناطق تمركز افراد وابسته به طالبان تلقي مي شود.

سرگرد اسكات نلسون، سخنگوي نيروهاي آمريكايي در خصوص اين حمله در كابل به خبرنگاران گفت كه يك عرب ديگر نيز در اين عمليات دستگير شده است.وي افزود كه اواخر روز يكشنبه، حدود چهل فرد مسلح به نارنجك انداز و اسلحه ضد خودرو به يك واحد گشتي آمريكايي در زابل حمله كرده بودند.اين واحد گشتي براي ماموريت جستجو و پاكسازي منطقه از نيروهاي شورشي به ناحيه شينكي اعزام شده بود.در پي آغاز حمله، گروه قابل توجهي از نيروهاي مخالف دولت با واحد آمريكايي درگير شد ند و اين نبرد در تمامي ساعات شب ادامه داشت. به گفته سخنگوي نظامي آمريكا به نيروهاي آمريكايي در اين عمليات تلفاتي وارد نيامده است.

نكته قابل تامل در اين برهه از تحولات تفغانستان اينكه زلماي خليل زاد سفير آمريكا در كابل، با اعلام حمايت از تغييرات به وجود آمده در كابينه دولت انتقالي افغانستان و معرفي والي جديد هرات، گفت كه اسماعيل خان والي سابق، قول داده است تا در تلويزيون ظاهر شود از مردم بخواهد تا به ناآراميها پايان دهند.آقاي خليل زاد، در مورد آنچه استفاده سياسي از جوانان خواند هشدار داد و گفت كه اينكار به نفع هيچ كس نيست.

همچنين فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد در افغانستان نيزطي بيانيه اي از تصميمهاي اخير دولت حامد كرزاي براي تغيير واليان هرات و غور در غرب كشور پشتيباني شده است. وي اين تغييرات را گامي موثر در راه جلوگيري از جنگهاي داخلي خوانده است كه دست كم سه بار ظرف شش ماه گذشته، آرامش در غرب افغانستان را برهم زده است.البته بسياري از تحليلگران مسائل افغانستان اين تغييرات در مقامات محلي را مربوط به موضوع انتخابات دانسته ومي گويند اين افراد صاحب نفوذ از جمله منابع بالقوه كاهش راي كرزاي بعنوان كانديداي غرب ومورد پشتيباني آمريكا مي تواند باشد.

در همين حال پيام ايمن الظواهري مرد شماره دوي القاعده از شبكه تلويزيوني عرب زبان "الجزيره" پخش شد كه در آن تاكيد كرد آمريكايي ها در افغانستان در سنگرهاي خود پنهان شده اند و از مقابله با "مجاهدين" امتناع مي كنند. معاون اسامه بن لادن گفت نيروهاي آمريكايي در عراق و افغانستان شكست خواهند خورد و اين شكست اكنون تنها به زمان نياز دارد. وي افزود آمريكايي ها "ميان دو آتش گرفتار شده اند. اگر به جنگ ادامه بدهند كشته خواهند شد و اگر عقب نشيني كنند، همه چيز را از دست خواهند داد." در كوران اين حوادث در سايه تحولات هرات كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد با ابراز نگراني از اوضاع ناآرام و آشفته درافغانستان گفت: اعمال خشونت آميز و تنش در اين كشور برگزاري انتخابات عمومي را تهديد مي كند.سازمان ملل در تعهدات خود به منظورارائه كمكهاي بشردوستانه و بازسازي افغانستان، تحكيم دمكراسي و بازسازي موسسات سياسي ثابت قدم باقي خواهد ماند. وي افزود: دبيركل سازمان ملل متحد تمام طرفهاي ذيربط درگروههاي افغان و نيروهاي حافظ صلح را براي كمك به فراهم ساختن فضايي امن و با ثبات جهت برگزاري انتخابات آتي رياست جمهوري در سراسر اين كشور فرا مي خواند . همزمان با تشديد اوضاع امنيتي وبا توجه به تعهد ناتوبه تضمين سلامت انتخابات واعزام نيروي نظامي براي محافظت از صندوقهاي راي يك مسئول وزارت دفاع آمريكا از اعزام قريب الوقوع 1100 نيروي تازه نفس اين كشور به افغانستان خبر داد. اين مسئول وزارت دفاع آمريكا(پنتاگون) كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد: واشنگتن در نظر دارد تا پيش ازبرگزاري انتخابات رياست جمهوري در 9 اكتبر آينده ، يك هزار و 100 سرباز ذخيره ازگردان 82 هوابرد را به منظوربهبود اوضاع امنيتي افغانستان به اين كشوربفرستد . اين مسئول افزود: نيروهاي تازه نفس به زودي در افغانستان مستقر خواهند شد و آنها به 15 هزار و500 نيروي موجود در افغانستان خواهند پيوست. اين مسئول وزارت دفاع آمريكاادعا كرد: تنها 1100 سربازآمريكايي به افغانستان اعزام مي شوند وآنها با هدف سروسامان دادن به وضعيت امنيت به اين كشور مي روند.



واشنگتن پيش بيني مي كند كه گروه طالبان و القاعده ممكن است براي برهم زدن روند انتخابات عمومي در افغانستان حملات خود را از سر بگيرند. ازسوي ديگرشوراي امنيت سازمان ملل در نشستي بهمين منظور خواستار تمديد حضور نيروهاي حافظ صلح ( ايساف ) در افغانستان شد . خبرگزاري فرانسه گزارش داد شوراي امنيت سازمان ملل خواهان حضور نيروهاي حافظ صلح ايساف تا اكتبر سال 2005 ميلادي در افغانستان شد . بر اساس گزارشهاي رسيده افغانستان كه در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري قراردارد بيش از هر زمان ديگري به تامين امنيت و ثبات نياز دارد. شوراي امنيت سازمان ملل همچنين از نيروهاي ايساف خواسته است تا همكاريهاي لازم را با مقامات دولتي افغانستان مبذول دارد . گفتني است تعداد زيادي نيروي نظامي از 37 كشورجهان به منظور تامين امنيت و برقراري ثبات و صلح در افغانستان در اين كشور مستقر هستند. اين نيروها بطورجداگانه تامين امنيت مناطق مختلف افغانستان را بر عهده گرفته اند كه از آن جمله مي توان به استقرار نيروهاي آلماني در شهر كابل اشاره كرد . نكته آخر اينكه بسياري از شبكه هاي خبري اروپايي .وآمريكايي در روزهاي گذشته با ايجاد يك مانور تبليغاتي بنفع كرزاي ادعا كردند با توجه به محبوبيت حامد كرزاي پيش بيني پيروزي وي در انتخابات رياست جمهوري دور از ذهن نيست . بعلاوه در همين رابطه وبا هدف كنترل اوضاع امنيتي حدود 30 كشور آمادگي خود را براي اعزام نيروي حافظ صلح در قالب نيروهاي ناتو به افغانستان اعلام كرده اند . همچنين حدود 60 هزار نيروي حافظ صلح از مليت هاي مختلف هم اكنون در افغانستان حضور دارند كه مسئوليت برقراري صلح ، امنيت و ثبات را بر عهده گرفته اند مسئله جالب توجه اينكه افغانستان در روزهاي آينده شاهد ورود سومين گروه نيروهاي حافظ صلح است. اين باركشورهاي اروپايي تصميم گرفته اند در راستاي سياست هاي خارجي و امنيتي اروپا و براي تحقق منطقه اي با ثبات دست به اعزام نيروهاي حافظ صلح كار آزموده بزنند . مقامات افغانستان نيزبراي تسريع در ايجاد ثبات و برقراري امنيت در اين كشور آمادگي كامل خود را براي همكاري با نيروهاي ناتو اعلام كرده اند . كشورهاي عضو ناتو در آخرين نشست خود در استانبول تركيه خاطر نشان ساختند كه براي بهتر برگزار شدن انتخابات آتي افغانستان تيم ويژه اي را به اين كشور اعزام خواهند كرد . منابع غربي در روزهاي گذشته در يك برنامه هماهنگ تبليغاتي نوشتند با توجه به كانديداتوري حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان در انتخابات آتي رياست جمهوري بسياري از مردم افغانستان چشم اميد به كرازي داشته و بر اين گمان هستند كه وي تنها كسي است كه مي تواند تغييرات بنيادين در وضعيت افغانستان ايجاد نمايد . اين منابع همچنين بدون اشاره به رقباي انتخاباتي كرزاي ادعا كردند : با توجه به اينكه كرزاي يكي از محبوبترين سياستمداران افغانستان بشمار مي آيد ، پيش بيني پيروزي وي دور از ذهن نيست



