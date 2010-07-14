شناسایی 420 میلیون تن انواع ذخیره معدنی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار سفیر چین با استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان اظهار داشت: در حال حاضر 420 میلیون تن انواع ذخیره معدنی در استان کردستان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: استان کردستان در حوزه معدن یکی از مناطق ویژه و توانمند کشور به شمار می رود و ذخیره های معدنی استان بیشتر در حوزه آهن، طلا و سنگ های زینتی است که در حال حاضر بخش بسیار اندکی از این همه توانمندی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان بیان داشت: یکی از ویژگی های بارز و اصلی معادن در استان کردستان، وجود معدن طلای شهرستان قروه است که براساس مطالعات صورت گرفته بر روی آن توسط شرکت ریوتینتو انگلستان دارای ظرفیت 14.5 میلیون تن سنگ طلاست.

شاه غیبی عنوان کرد: در طول سالهای اخیر بیش از 49 هزار مورد نمونه برداری از معدن طلای داشکسن قروه برداشت شده و مشخص شد که این معدن دارای 1.5 گرم طلای خالص به ازای هر یک میلیون تن است و ما آمادگی لازم برای واگذاری آن به یکی از شرکتهای معتبر چینی را داریم.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته بر روی این معدن توسط شرکت ریوتینتو خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 درصد از سهام این معدن در اختیاراین شرکت انگلیسی است که آنها آمادگی لازم برای واگذاری سهام خود به شرکتی دیگر را دارند و امیدواریم که این جلسه زمینه های واگذاری آن به یک شرکت چینی را فراهم کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان با اشاره به دیگر پتانسیلهای استان در حوزه معدن، افزود: علاوه بر وجود دو معدن طلا در استان، معادن دیگری از جمله در حوزه های آهن و سنگ های تزئینی در استان کردستان نیز وجود دارند که هم اکنون بعضی از آنها فعال و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

شاه غیبی گفت: ما همچنین آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذاری در حوزه احداث صنایع بزرگ تولیدی را نیز داریم که از آن جمله می توان به احداث سه کارخانه بزرگ سیمان در شهرستانهای سقز، دیواندره و مریوان اشاره کرد که شرایط لازم برای مشارکت سرمایه گذاری خارجی در آنها فراهم شده است.

در ادامه این دیدار دیگر مدیران ادارات و سازمانهای دولتی حاضر در جلسه نیز ضمن بیان توانمندی ها حوزه کاری خود از آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبر دادند.