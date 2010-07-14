پنج فیلم مستند ایرانی در جشنواره "پیامی به بشریت"

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در بخش ویژه جشنواره بین‌المللی پیامی به بشریت که از روز پنجشنبه 24 تیرماه 89 در شهر سن‌پترزبورگ روسیه آغاز بکار می‌کند، پنج فیلم مستند از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش در خواهد آمد.

فیلم های مهدی نادری، محسن خان‌جهانی، محمود کیانی فلاورجانی، حسن نقاشی، فاطمه مشهدی مهدی و حامد خسروی در بخش ویژه مرور فیلم‌های ایرانی جشنواره روی پرده خواهد رفت.

همچنین شرح کوتاهی از مجموعه فعالیت‌های فرهنگی- هنری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، به انضمام لوگو این مرکز در کاتالوگ جشنواره بین‌المللی پیامی به بشریت نیز درج گردیده است.