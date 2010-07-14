نادر عزت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما در بازی با قهرمان امیدهای دانمارک عملکرد بسیار خوبی داشتند ولی دانمارکی‌ها پس از شروع رعد و برق خواستار لغو مسابقه شدند زیرا سال گذشته در یکی از دیدارهای این کشور رعد و برق باعث مرگ بازیکنی شده بود و آنها به دلیل ترس از تکرار این اتفاق بازی را نیمه تمام گذاشتند.

وی اضافه کرد: بازی خوب نفرات تیم ایران باعث شد مسئولان این تیم دانمارکی خواستار برگزاری دیداری دیگر با تیم ما شدند که قرار است برای انجام این دیدار به محل اقامت ما بیایند.

مربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مورد دیدارهای تدارکاتی این تیم در اردوی آلمان افزود: پنجشنبه صبح برای حضور در تورنمنت 4 جانبه راهی شهر بوخوم می شویم ‌و طی 3 روز با تیم‌های مطرح این شهر دیدارهایی را برگزار می‌کنیم. بعد از یک روز استراحت دو بازی با تیم‌های امید و یا حتی بزرگسالان هامبورگ انجام خواهیم داد و در نهایت برابر یکی از تیم‌های مطرح باشگاهی لوکزامبورگ به میدان خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه تمرینات این تیم با نظم خاص و در محیطی بسیار مناسب پیگیری می شود، اظهار داشت: محمدرضا خانزاد هم که به علت مشکلات در پاسپورت نتوانست با تیم راهی آلمان شود، پس از حل مشکلات امروز صبح به جمع نفرات تیم اضافه شد.

عزت الهی در پایان به خوشحالی مردم آلمان از موفقیت این تیم در جام جهانی اشاره کرد و گفت: در همه جا صحبت از نتایج خوب این تیم در آن رقابت‌هاست، حتی در نظر سنجی‌های عمومی بیش از 93 درصد مردم این کشور خواستار تمدید قرارداد "یوآخیم لو" شدند زیرا اعتقاد دارند این مربی با روش‌های نوین خود، فوتبال ماشینی این کشور را به فوتبالی زیبا تبدیل کرده است.