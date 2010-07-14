شاخص کل بورس امروز 74 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز کاری هفته ارزش بازار سهام به 728 هزار و 12 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 2هزار و 981 میلیارد ریال رشد دارد.

در پایان معاملات امروز چهار‌شنبه 23 تیر‌ماه جاری شاخص کل با 74 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 15 هزار و 80 واحد را نشان می دهد.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 19 هزار و 71 واحد رسید که نسبت به روز سه‌شنبه 22 تیرماه جاری 108 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امرزو عدد 12 هزار و 449 واحد را، نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 65 واحد رشد دارد.



در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 76 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 21 هزار و 166 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 68 واحدی نسبت به روز سه‌شنبه در عدد 11 هزار و 590 واحد متوقف شد، این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با رشد 5 واحدی به عدد 673 واحد رسید.