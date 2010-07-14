همکاری ایران و زیمبابوه در بخش تعاون گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون در مراسم امضای این یادداشت تفاهم با بیان اینکه روابط دوستی دو کشور ایران و زیمبابوه در بخشهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی سالیان سال ادامه دارد ، گفت: روابط نزدیک دو کشور بین مسئولان دو طرف جدیت بیشتری را بر گسترش روابط فراهم کرده است.

محمد عباسی با بیان رویکرد مثبت جمهوری اسلامی ایران به کشور آفریقایی زیمبابوه، اظهار داشت: با برگزاری جلسات بین دو کشور روسای جمهوری کشورها به اعضای کابینه تاکید کردند تا برای گسترش روابط دو جانبه تلاشهای بیشتری انجام دهند.

وی با بیان اینکه تلاش می شود تا زمینه های روابط اقتصادی و سیاسی در قالب توافقات جدیدتری توسعه یابد، افزود: هم اکنون دو کشور ایران و زیمبابوه دارای قابلیتهای اقتصادی فراوانی هستند که می توانند در این راستا همکاریهای مشترکی را داشته باشند.

وزیر تعاون با بیان اینکه ایران از توسعه کشور زیمبابوه حمایت می کند، تصریح کرد: امیدوارم توسعه همکاریها در بخشهای کشاورزی، توسعه صنایع کوچک و اشتغالزا و همکاریهای بانکی و آموزی توسعه یابد.

عباسی به برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون ایران جهت توسعه روابط اقتصادی کشور زیمبابوه اشاره کرد و بیان داشت: توسعه روابط دو کشور هم اکنون در بخشهای کشاورزی ، معادن و تجربیات آموزشگاهی و دانشگاهی در سطح مناسبی قرار دارد.

وی راه اندازی صنایع مونتاژ تراکتور توسط ایران در کشور زیمبابوه را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه هم اکنون سطح روابط تجاری دو کشور بیش از یک میلیون دلار است، افزود: با شروع مونتاز تراکتور در زیمبابوه این سطح به 4 میلیون دلار افزایش می یابد.

همچنین در ادامه این نشست خانم "نیونی" وزیر صنایع کوچک، متوسط و تعاون جمهوری زیمبابوه در اظهاراتی با بیان اینکه با انجام مذاکرات قرار شد سطح همکاری های دو کشور افزایش یابد، از ملاقات با بخش بازرگانی زنان ایران سخن گفت و افزود: خوشحال هستیم که دو کشور برای تحقق توافقات دوطرفه یادداشت تفاهم امضا می کنند.

نیونی با بیان اینکه موافقتنامه بین وزارت تعاون ایران و زیمیابوه باید در کابینه آن کشور بررسی و موردتاکید قرار گیرد، اظهار داشت: به شما اطمینان می دهم که تلاش جدی خود را محقق شدن تفاهمات دو طرف به کار گیرم.

در حضور وزیر صنایع و تعاون زیمبابوه، هیئت همراه وی یادداشت تفاهمی با شورای زنان اتاق بازرگانی تهران انجام شد، ضمن اینکه یادداشت تفاهمی هم بین بانک توسعه تعاون ایران و شرکت توسعه صنایع کوچک زیمبابوه به امضا رسید.