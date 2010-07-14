به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسابقات فوتبال شش جانبه تهران بعدازظهر امروز چهارشنبه با حضور سیدرضا افتخاری مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، حبیب الله شیرازی رئیس و مهدی انوری دبیر هیئت فوتبال استان تهران در محل این هیئت برگزار شد.

در این نشست افتخاری با اشاره به مشکلاتی که سد راه ورزش تهران است گفت: با برنامه ریزی و پیگیری هایی که انجام داده ایم توانسته ایم بخشی از مشکلات ورزش تهران را حل کنیم و امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم شرایط را به حد مطلوب نزدیک کنیم.

وی با اشاره به موانع موجود برای برگزاری تورنمنت شش جانبه تهران خاطرنشان کرد: در نشست هایی که با مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال داشتیم در نهایت توانستیم موانع موجود را از سر راه برداریم و مقدمات برگزاری این تورنمنت را فراهم کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان تهران افزود: اگر فوتبال تهران دوباره رونق بگیرد قطعا فوتبال باشگاهی کشور ما در نهایت تیم ملی از این قوی شدن نفع خواهند برد و ما شاهد ساخته شدن تیم ملی فوتبال قدرتمند برای کشورمان خواهیم بود.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای برگزاری این تورنمنت وجود داشت گفت: اکثر تیم های لیگ برتری تهران مشغول آماده سازی برای حضور در لیگ دهم بودند و زمان لازم برای برگزاری باشکوه این مسابقات را در اختیار نداشتیم با این حال همینکه استارت این کار زده شده است را باید به فال نیک گرفت.

افتخاری ادامه داد: این تورنمنت نخستین آزمایش جدی هیئت تتهران است و امیدواریم در سالهای آینده بتوانیم این تورنمنت را با حضور تیم های خارجی برگزار کنیم.

حبیب الله شیرازی نیز در این نشست گفت: شعار ما احیا مجدد فوتبال تهران است که امیدوارم بتوانیم امسال که مصادف با پنجاهمین سالگرد تاسیس هیئت فوتبال است، شرایط را برای احیا مجدد فوتبال این استان پرجمعیت فراهم کنیم. ما آینده فوتبال تهران را روشن می بینیم و امیدوارم بتوانیم با کمک همه اهالی فوتبال به این مهم برسیم.

وی ادامه داد: تلاش های زیادی انجام دادیم تا بتوانیم تیم هایی از ترکیه و برزیل نیز در این تورنمنت حضور داشته باشند اما با توجه به محدودیت زمانی که داشتیم نتوانستیم این کار را بکنیم. اما امیدوارم در سالهای آینده تورنمنت تهران را با حضور تیم های خارجی برگزار کنیم.

مهدی انوری دبیر هیئت فوتبال استان تهران نیز گفت: همانطور که می دانید فوتبال تهران رو به موت رفته بود و در سالهای اخیر تلاش کرده ایم شرایط را برای زنده شدن دوباره فراهم کنیم و امیدوارم این نورنمنت گام موثری در این راه باشد.

تورنمنت شش جانبه فوتبال تهران با نام جام ولایت با حضور تیم های امید ایران، استقلال ، پرسپولیس، راه آهن، نفت تهران راه آهن و سایپا از 26 تیرماه تا اول مردادماه به میزبانی ورزشگاه های تختی و آزادی برگزار خواهد شد.

اداره کل تربیت بدنی استان تهران برای تیم های برتر این دوره از رقابتها 300 میلیون تومان جایزه در نظر گرفته است که به تیم اول 140 میلیون تومان ، به تیم دوم 90 میلیون تومان، به تیم سوم 50 میلیون تومان به تیم چهارم 20 میلیون تومان اهدا خواهد شد.

گروه‌بندی و برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

گروه الف:

پرسپولیس، سایپا و راه آهن