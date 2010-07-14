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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

سازمان هواشناسی:

وزش شدید باد در عراق گرد و خاک را به ایران می آورد

وزش شدید باد در عراق گرد و خاک را به ایران می آورد

وزش بادهای شدید در عراق و سوریه تا پایان هفته آسمان مناطق غربی ایران را غبار آلود می کند و موجب کاهش دید افقی شهروندان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با وزش باد در عراق تا پایان هفته، شرایط برای ایجاد گرد و غبار در کشور فراهم می شود. 

همچنین بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد در روزهای پایانی هفته جاری، افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق و سوریه احتمال بروز پدیده گرد و غبار در ایران را تشدید می کند. پیش بینی می شود که توده گرد و خاک پس از تشکیل، روزهای چهارشنبه و پنچشنبه استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و جنوب آذربایجان را تحت تاثیر خود قرار دهد و سبب کاهش افقی دید شود.

کد مطلب 1116851

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