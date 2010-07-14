نمایشگاه آثار هنری شهید جمال الدین حاج میری در زنجان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این نمایشگاه 26 اثر منتخب از آثار طراحی و نقاشی شهید حاج میری که در دوران دانشجویی در سالهای 72 و 73 خلق کرده است، به نمایش گذاشته شده است.



این نمایشگاه تا پایان تیرماه جاری در محل نگارخانه زنجانی پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.

سرهنگ شهید "جمال الدین حاج میری" سوم خرداد ماه سالجاری توسط اشرار در شهرستان بوکان به شهادت رسید.

سرپرست حوزه هنری زنجان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در مقوله شهادت، آرمان خواهی ما از سید الشهدا و مکتب آن بزرگوار است.

