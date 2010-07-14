نمایشگاه آثار هنری شهید جمال الدین حاج میری در زنجان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این نمایشگاه 26 اثر منتخب از آثار طراحی و نقاشی شهید حاج میری که در دوران دانشجویی در سالهای 72 و 73 خلق کرده است، به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا پایان تیرماه جاری در محل نگارخانه زنجانی پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.
سرهنگ شهید "جمال الدین حاج میری" سوم خرداد ماه سالجاری توسط اشرار در شهرستان بوکان به شهادت رسید.
سرپرست حوزه هنری زنجان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در مقوله شهادت، آرمان خواهی ما از سید الشهدا و مکتب آن بزرگوار است.
غلامحسین نظری با بیان اینکه در واقع همین خون هاست که ضامن انقلاب، نظام و این مکتب است افزود: بسیاری از دشمنان برای از هم پاشیدن این نظام برنامه ریزی می کنند غافل از اینکه نمی دانند هر از چند گاهی درخت ولایت با خون شهید حاجی میری ها آبیاری می شود.
نظری با اشاره به گشایش نمایشگاه آثار طراحی و نقاشی شهید حاجی میری در نگارخانه حوزه هنری گفت: شهید حاجی میری در حیطه زندگی شخصی، ذوق هنری داشت که در قالب هنرهای تجسمی نمود یافته بود.
نظر شما