دولت رجا را به تامین اجتماعی واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بختیاری امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی راه آهن و قطارهای شهری در تهران با اشاره به چالشهای موجود در راه آهن کشور گفت: در سالهای گذشته وقتی رجا زیر مجموعه راه آهن شد جهشی بزرگ در آن رخ داد و امروز نیز با توجه به شرایط به وجود آمده می توان با مدیریت مناسب موقعیت موجود را در راستای ارائه خدمات بهتر ارتقا بخشید.

وی با اشاره به انتقال مجموعه رجا از راه آهن به سازمان تامین اجتماعی با مصوبه هیئت وزیران، گفت: در گذشته تمامی وظایف در مجموعه رجا جمع شده بود اما امروز با توجه به مصوبات خصوصی سازی باید نقش حاکمیتی رجا از تصدی گری آن احصا شود.

مدیر عامل قطارهای مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری نظام جدیدی در رجا خبر داد و اظهار داشت: از ماهها پیش مطالعات برای احصا بخش حاکمیتی از تصدی گری آغاز شده و بر همین اساس قرار است تمام بخش تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود.

بختیاری از صاحبنظران در این بخش تقاضا کرد که نظرات خود برای بهبود وضعیت موجود را به صورت مکتوب به رجا اعلام کنند. وی تصریح کرد: واگذاری راه آهن به بخش خصوصی در چندین کشور انجام شده است که به دلیل عدم مطالعه دقیق شکست خورده و دوباره برای انجام مطالعات بیشتر به حالت اولیه خود بازگشته است که ما باید از این تجربیات در راستای تحقق اهداف خود استفاده کنیم.