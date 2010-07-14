به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعر جوان پنجمین نشست از سلسله جلسات "چارسوی شعر" را با سخنرانی ضیاء موحد برگزار می کند.

موحد در این نشست که دوشنبه 28 تیرماه برگزار می شود درباره "پدیدارشناسی شعر" صحبت خواهد کرد.

این برنامه از ساعت 30/16 تا 19 در محل دفتر شعر جوان واقع در خیابان دکتر شریعتی ، خیابان شهید کلاهدوز(دولت)، نبش خیابان نعمتی برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.

برنامه "چارسوی شعر" به طرح مقالات نوین در حوزه ادبیات، زبانشناسی، جامعه‌شناسی ادبیات، فلسفه ادبیات، روانشناسی ادبیات، تاریخ ادبیات و... اختصاص دارد.

در نشست خردادماه، شمس لنگرودی با موضوع "پرسش های شعر امروز" سخنرانی کرده بود.