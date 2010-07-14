تعداد معلمان مقطع ابتدایی در شهرستانهای استان تهران جوابگوی نیازها نیست

سیدعلی یزدیخواه بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه طرحهای ابتدایی در تالار شهیدان نژادفلاح کرج در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در زمینه تعداد معلمان مقطع ابتدایی کمبودهایی وجود دارد و باید تلاش خود را افزایش دهیم تا این کمبودها به بهترین نحو جبران شوند تا این امر در آینده مشکل ساز نشود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود دو هزار و 500 معلم ابتدایی کم داریم و سه هزار کمبود معلم نیز در سال بعد به این تعداد اضافه می شود که در مجموع، این تعداد به حدود پنج هزار و 500 نفر می رسد.

تعداد دانش آموزان ابتدایی نیز رشد دارد

این مسئول بیان کرد: تعداد دانش آموزان ابتدایی نیز رشد دارد و باید تلاش کنیم که تعداد معلمان مقطع ابتدایی به تناسب این رشد افزایش مطلوبی داشته باشد تا بتواند نیازها را به بهترین نحو تامین کند.

وی عنوان کرد: حدود پنج هزار نفر در هر سال در پایه اول مقطع ابتدایی رشد داریم که باید زمینه های لازم برای تامین نیازهای این جمعیت که قرار است اضافه شود، فراهم شود تا نیازهای آنها به شکل پاسخ داده نشده باقی نماند.

سه هزار کلاس درس در دوره ابتدایی ما اضافه می شود

این مسئول اظهار داشت: سه هزار کلاس درس به دوره ابتدایی ما افزوده می شود ضمن اینکه باید تعداد معلمان مورد نیاز را برای حضور در این کلاسها تامین کنیم تا اضافه شدن این تعداد کلاس اثرات مطلوب و مورد نظر را به شکل کافی به همراه داشته باشد.

یزدیخواه خاطرنشان کرد: کافی بودن تعداد معلم و کلاس درس از مهمترین ضروریات در زمینه آموزش و پرورش است و اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات دیگر به وجود نخواهد آمد و می توانیم جلوگیری خوبی در این خصوص داشته باشیم.

وی اضافه کرد: مقطع ابتدایی از مهمترین مقاطع تحصیلی است که اگر همه موارد مسائل آموزش و پرورشی در این مقطع به بهترین نحو پیش روند، زمینه های مناسبی برای سالهای تحصیلی بالاتر فراهم می شود و در سالهای بعد شاهد به وجود آمدن بسیاری از مشکلات نخواهیم بود.

این مسئول افزود: کار معلمان مقطع ابتدایی از مقاطع دیگر سخت تر و اهمیت فعالیتهای آنها نیز بیشتر است و نباید نگاه کوتاه مدتی به فعالیتهای این معلمان داشته باشیم.