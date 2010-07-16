  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۹:۵۰

سفیر کوبا در گفتگو با مهر:

مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران به ضرر کل خاورمیانه است

مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران به ضرر کل خاورمیانه است

"ویلیام کاربو ریکاردو" با اشاره به هشدار "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا در مورد تهدید کشورهای غربی علیه ایران، مخالفت با برنامه هسته ای تهران را خطری برای کل منطقه خاورمیانه دانست.

"ویلیام کاربو ریکاردو" سفیر کوبا در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست نمایندگان گروه آلبا در تهران گفت: با نگاهی کوتاه به عناوین روزنامه ها و رسانه های غربی می بینیم که آنها تلاش برنامه ریزی شده ای برای مخدوش کردن چهره ایران انجام می دهند، ما هر روز خبرهایی در مورد توانایی ایران برای ساخت بمب هسته ای و حکومت این کشور می خوانیم.

وی این اقدامات را تلاشی در راستای خطرناک جلوه دادن ایران در اذهان عمومی جهان ارزیابی کرده و تاکید کرد: چنین امری برای توجیه ماجراجوئی احتمالی علیه ایران از سوی آمریکا تدارک دیده شده، از این رو تلاش ما بر این است که موقعیت کنونی را برای افکار عمومی روشن سازیم.
 
کاربو ریکاردو با محکوم کردن تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران گفت: ما به عنوان یکی از قربانیان این تحریمها، بیش از 50 سال با اقدامات خصمانه آمریکا مقابله کرده ایم.
 
وی با اشاره به هشدارهای "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا در مورد تهدیدهای آمریکا و همپیمانانش علیه ایران تاکید کرد: آقای کاسترو به اتحاد کشورهای جهان برای مقابله با امپریالیسم اعتقاد داشته و بر این باور است که مخالفت با برنامه هسته ای ایران خطری نه برای این کشور که برای کل منطقه خاورمیانه است.
 
گفتنی است که نشست مشترک سفرا و روسای نمایندگی های کشورهای عضو گروه آلبا (اتحادیه بولیواری ملت های آمریکای ما) روز چهارشنبه درمحل سفارت ونزوئلا در تهران و با حضور خوره میراندا سفیر بولیوی، ویلیام کاربو ریکاردو سفیر کوبا، دانیل آلوارز کاردار اکوادور، ماریو بارکرو سفیر نیکاراگوئه، دیوید بلاسکس سفیر ونزوئلا در تهران برگزار شد.

در این نشست نمایندگان گروه آلبا با صدور بیانیه ای مشترک حمایت خود را از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در تولید انرژی صلح آمیز هسته ای اعلام و هرگونه تهاجم و تهدید نظامی علیه ایران را محکوم کردند.

کد مطلب 1116859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها