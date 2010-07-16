"ویلیام کاربو ریکاردو" سفیر کوبا در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست نمایندگان گروه آلبا در تهران گفت: با نگاهی کوتاه به عناوین روزنامه ها و رسانه های غربی می بینیم که آنها تلاش برنامه ریزی شده ای برای مخدوش کردن چهره ایران انجام می دهند، ما هر روز خبرهایی در مورد توانایی ایران برای ساخت بمب هسته ای و حکومت این کشور می خوانیم.

وی این اقدامات را تلاشی در راستای خطرناک جلوه دادن ایران در اذهان عمومی جهان ارزیابی کرده و تاکید کرد: چنین امری برای توجیه ماجراجوئی احتمالی علیه ایران از سوی آمریکا تدارک دیده شده، از این رو تلاش ما بر این است که موقعیت کنونی را برای افکار عمومی روشن سازیم.

کاربو ریکاردو با محکوم کردن تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران گفت: ما به عنوان یکی از قربانیان این تحریمها، بیش از 50 سال با اقدامات خصمانه آمریکا مقابله کرده ایم.

وی با اشاره به هشدارهای "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا در مورد تهدیدهای آمریکا و همپیمانانش علیه ایران تاکید کرد: آقای کاسترو به اتحاد کشورهای جهان برای مقابله با امپریالیسم اعتقاد داشته و بر این باور است که مخالفت با برنامه هسته ای ایران خطری نه برای این کشور که برای کل منطقه خاورمیانه است.