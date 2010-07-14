سخنگوی کاخ سفید دموکراتها را پیروز انتخابات میاندوره ای کنگره دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که دموکرات ها اکثریت آرا را در مجلس نمایندگان در انتخابات میاندوره ای کنگره که در ماه نوامبر برگزار می شود، به خود اختصاص خواهند داد، این درحالیست که وی پیشتر در ارزیابی های اولیه خود جمهوریخواهان را پیروز این انتخابات دانسته بود.

وی در یک جلسه توجیهی در کاخ سفید گفت که دموکرات ها در انتخابات آتی همچنان کرسی های مجلس را حفظ خواهند کرد. رابرت گیبس افزود: دموکرات ها هم اکنون دارای 435 کرسی در مجلس آمریکا هستند و احتمال افزایش این کرسی ها در انتخابات آتی در ماه نوامبر وجود دارد.

بر اساس این گزارش دموکرات ها هم اکنون در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اکثریت هستند. همچنین یک نظرسنجی جدید که روز گذشته منتشر شد، حکایت از کاهش اعتقاد آمریکایی ها به پیروزی حزب "باراک اوباما" در انتخابات میاندوره ای کنگره در ماه نوامبر دارد.

در همین حال یک نظرسنجی جدید نشان داد که 79 درصد از جمهوریخواهان کنگره آمریکا نشت نفتی در خلیج مکزیک را عاملی برای پیروزی حزب خود در انتخابات میان دوره ای کنگره در سال جاری می دانند.

بر اساس این نظرسنجی جدید 79 درصد از جمهوریخواهان کنگره آمریکا اعلام کرده اند که نشت نفتی در خلیج مکزیک عاملی در جهت پیروزی آنها در انتخابات میان دوره ای کنگره در سال جاری است، این درحالیست که تنها 3 درصد از سناتورهای جمهوریخواهان پیش بینی شکست خود را در این انتخابات کرده اند. همچنین 18 درصد از جمهوریخواهان کنگره آمریکا بر این باورند که بحران لکه نفتی هیچ گونه تاثیری بر نتایج انتخابات ندارد.