تبلیغ دین باید همراه با خلوص نیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مرتضی مقتدایی ظهر چهارشنبه در اختتامیه اولین جشنواره ملی طلاب جوان برتر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تأکید بر روزهداری در این ماه گفت: جهاد و کوشش و داشتن خلوص نیت از عوامل موثر در موفقیت انسان است.
وی با بیان اینکه انسان برای رسیدن به موفقیت نیازمند عنایات الهی است بیان داشت: این موفقیت دو شرط دارد؛ یکی کوشش و مجاهدت و دیگری اخلاص است.
آیت الله مقتدایی با بیان اینکه طلبهای که برای رضایت الهی دنبال طلب علم است توفیق الهی نصیب او خواهد شد، اظهار داشت: طلبگی در روایات دارای شرافت بسیار زیادی است و در روایت آمده است که ماهیان دریا برای او طلب مغفرت میکنند.
وی ادامه داد: اگر هدف از درس خواندن، کسب شهرت و کسب کرسی تدریس و تحت الشعاع قرار دادن دیگران باشد این تنها هوای نفس است.
مدیر حوزه علمیه قم برپایی جشنواره و برنامههایی از این قبیل را موجب تشویق سایر طلاب دانست و گفت: انتظار میرود که جوانان طلبه که برگزیده میشوند الگو برای همه جوانان و جوانان برتر کشور باشند و به صورت الگو به جامعه معرفی شوند که شایسته حوزه هم همین است.
وی بیان داشت: تمام برنامههای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی که درحوزه انجام میپذیرد با محوریت طلاب است.
وی بر همراهی این دو مهم با یکدیگر تأکید کرد و گفت: باید خلوص نیت و جهاد و تلاش و کوشش با یکدیگر همراه باشد تا انسان بتواند به موفقیت دست پیدا کند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه قم گفت: انتظار از طلاب این است که پس از رسیدن به مراتب بالا برای خدا به تبلیغ دین بپردازند و در این بین نیز خلوص نیت داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله مرتضی مقتدایی ظهر چهارشنبه در اختتامیه اولین جشنواره ملی طلاب جوان برتر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تأکید بر روزهداری در این ماه گفت: جهاد و کوشش و داشتن خلوص نیت از عوامل موثر در موفقیت انسان است.
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