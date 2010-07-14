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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

آیت الله مقتدایی:

تبلیغ دین باید همراه با خلوص نیت باشد

تبلیغ دین باید همراه با خلوص نیت باشد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه قم گفت: انتظار از طلاب این است که پس از رسیدن به مراتب بالا برای خدا به تبلیغ دین بپردازند و در این بین نیز خلوص نیت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله مرتضی مقتدایی ظهر چهارشنبه در اختتامیه اولین جشنواره ملی طلاب جوان برتر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تأکید بر روزه‌داری در این ماه گفت: جهاد و کوشش و داشتن خلوص نیت از عوامل موثر د‌ر موفقیت انسان است.

وی با بیان اینکه انسان برای رسیدن به موفقیت نیازمند عنایات الهی است بیان داشت: این موفقیت دو شرط دارد؛ یکی کوشش و مجاهدت و دیگری اخلاص است.

آیت الله مقتدایی با بیان اینکه طلبه‌ای که برای رضایت الهی دنبال طلب علم است توفیق الهی نصیب او خواهد شد، اظهار داشت: طلبگی در روایات دارای شرافت بسیار زیادی است و در روایت آمده است که ماهیان دریا برای او طلب مغفرت می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر هدف از درس خواندن، کسب شهرت و کسب کرسی تدریس و تحت الشعاع قرار دادن دیگران باشد این تنها هوای نفس است.

مدیر حوزه علمیه قم برپایی جشنواره و برنامه‌هایی از این قبیل را موجب تشویق سایر طلاب دانست و گفت: انتظار می‌رود که جوانان طلبه که برگزیده می‌شوند الگو برای همه جوانان و جوانان برتر کشور باشند و به صورت الگو به جامعه معرفی شوند که شایسته حوزه هم همین است.

وی بیان داشت: تمام برنامه‌های آموزشی‌، پژوهشی و تبلیغی که درحوزه انجام می‌پذیرد با محوریت طلاب است.

وی بر همراهی این دو مهم با یکدیگر تأکید کرد و گفت: باید خلوص نیت و جهاد و تلاش و کوشش با یکدیگر همراه باشد تا انسان بتواند به موفقیت دست پیدا کند.

کد مطلب 1116864

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