25 درصد درآمد خانوارها در کشور صرف تهیه مواد غذایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه ظهر چهارشنبه در سمینار بهره وری صنایع غذایی در باشگاه برق ساری اظهار داشت: شورای سلامت در جهت تغییر فرهنگ تغذیه نقش خوبی ایفا کرد اما کافی نبود.

وی با بیان اینکه دنیا با سه بحران مالی، انرژی و امنیت غذایی مواجه است، بیان کرد: بحران غذایی به علت اینکه امنیت و سلامت مردم مربوط است از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فرزانه با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته 17 درصد از درآمد خانوارها صرف تهیه مواد غذایی می شود یادآور شد: این میزان در کشور ما 25 درصد و در کشورهای فقیر تا 50 درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران نقش مراکز آموزشی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را موثر دانست و افزود: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چنانچه بنگاه های اقتصادی رقابت پذیر نباشند از گردونه خارج خواهند شد.

وی با بیان اینکه پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به کار گیری نیروی انسانی باید بر اساس توجیه اقتصادی باشد بیان کرد: این قانون در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است.

فرزانه با اشاره به نقش خانواده ها در مدیریت مصارف یادآور شد: بحث بهره وری از چالش های جهان سوم است.

وی با بیان اینکه در سال 86 حدود 27 درصد از صنایع بالای 10 نفر نیروی انسانی در مازندران فعالیت می کردند اظهار داشت : حدود 27 درصد از این صنایع مربوط به صنایع غذایی هستند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی مازندران نیز با اشاره به اینکه عمده سرمایه گذاری دولت در مازندران مربوط به صنایع غذایی است گفت: به علت اینکه کشورهای صنعتی نمی توانند با تنوع و گستردگی صنایع غذایی را تولید کنند ، این صنعت دارای قدرت رقابت و صادرات است.

محمد نجفی افزود: سرمایه گذاری دولت در بخش صنایع غذایی باعث شده تا بسیاری از افراد تازه کاری که وارد عرصه مدیریت شدند تجربه مدیریت صنعتی تولید ، رقابت و مشکلات بازار را ندارند.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته ساختار اقتصادی در کشور معیشتی بود تصریح کرد: 95 درصد از تولید کشور در داخل مصرف می شد.

وی با بیان اینکه بهره وری حلقه مفقوده اقتصاد کشور است خاطرنشان کرد: آنچه که باعث عدم توفیق در مسئله بهره وری ما با سایر کشورهاست مسئله نگرش است چراکه نگرش ما مدرن و مناسب با شرایط جهانی نیست و لازم است در این زمینه با جهان همگام شویم تا بتوانیم عقب ماندگی و خسارت هایی که از این ناحیه بر اقتصاد ملی وارد شده را جبران کنیم.

مدیرکل کار و امور اجتماعی مازندران افزود: امروز وزارت کار مسئله استقرار چرخه بهره وری واحدهای صنعتی را به منظور تغییر فضای کسب و کار دنبال می کند .