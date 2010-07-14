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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

بوستانهای آموزش ترافیک در کرمانشاه احداث می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه گفت: بزودی در مرکز استان و شهرستانهای تابع بوستانهای آموزش ترافیک راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا بنی عامریان بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بوستانها با اهداف بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور و پیشگیری از تصادفات و تلفات عابرین پیاده به ویژه کودکان و دانش آموزان در فضاهای مناسب با متراژ حداقل هزار متر احداث می شوند.

وی افزود: این بوستانها دارای خیابان های خط کشی شده با کلیه علائم راهنمایی و رانندگی و چراغهای راهنما و مجهز به کلاسهای آموزشی، محوطه های تفریحی، خوروهای کوچک برقی، ماشینهای پدالی و مربیان و سرپرستانی جهت نظارت و آموزشهای لازم به کودکان و دانش آموزان هستند.

بنی عامریان تصریح کرد: این بوستانهای آموزشی توسط شهرداری احداث و توسط اداره کل  حمل ونقل و پایانه ها تجهیز می شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این بوستانها علاوه بر تاثیری که بر کاهش آسیبها و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی دارند، محوطه های تفریحی سالم و مناسبی بشمار می روند که به امکانات و وسایل بازی جهت سرگرمی و جذب بیشتر کودکان برای آموزشهای ترافیکی مجهز هستند.

کد مطلب 1116866

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