30 میلیارد ریال تسهیلات به قالیبافان استان مرکزی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عزیزالله صدیقی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک با اشاره به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان و محقق نشدن مصوبات آن، اظهار داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی مقرر شد 30 میلیارد ریال اعتبار در راستای حمایت از صنعت فرش بویژه تولید کنندگان فرش استان در اختیار سازمان بازرگانی قرار بگیرد در حالی که تاکنون این مبلغ در اختیار سازمان بازرگانی استان قرار نگرفته است.

وی با اشاره به نزدیکی دور سوم سفر بیان کرد: از آنجا که این مسئله تاکنون محقق نشده بنابراین این امر بطور ویژه در دور سوم سفر هیئت دولت به استان در دستو کار قرار گرفته است.

صدیقی در خصوص این اعتبار بیان کرد: این اعتبار در راستای حمایت از صنعت فرش به ویژه قالیبافان و بافندگان خانگی در شهر و روستا، حمایت از تشکلها و انجمن‌های صنعتی فرش، اتحادیه ‌ها، احداث قالی‌ شویی، سرمایه‌ گذاری در امر فرش اعم از توسعه و تجهیز کارگاه‌ های متمرکز و غیرمتمرکز و بطور کلی فراهم شدن زیرساختهای فرش هزینه می ‌شود.

معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی بیان کرد: هنر صنعت فرش دستباف که در گذشته یکی از ارکان مهم اقتصادی استان را به خود اختصاص داده بود، در حال حاضر به دلایل مختلف دچار رکود شده و مسئولان و فعالان این حوزه موظف هستند با شناسایی نقاط ضعف و مشکلات موجود در این بخش، این هنر گرانقدر و کهن را احیا کنند.