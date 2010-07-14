علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری عصر امروز چهارشنبه به ریاست حمید سجادی معاون امور ورزشی سازمان تربیت بدنی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و طی آن علی زنگی آبادی در میان 4 نامزد با کسب 38 رای از مجموع آرای موجود به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری برای 4 سال آینده انتخاب شد.



درمجمع انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری، زنگی آبادی 38 رای کسب کرد تا عهده دار ریاست فدراسیون شود و 11 رای سفید به صندوق انداخته شد. ضمن اینکه حبیب جمشیدی 2 رای آورد و علی اصغر رضوی و مهرداد صفرزاده هم قبل از شروع مجمع انصراف خود را اعلام کردند.