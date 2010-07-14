چهار کشتی گیر مازنی در رقابتهای جهانی بوداپست حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت کشتی مازندران عصر چهارشنبه در جلسه هیئت رئیسه کشتی مازندران در ساری اظهار داشت: بهنام احسان پور در وزن 55 کیلوگرم، مهران نصیری در 60 کیلوگرم ، محمد یوسفی در 66 کیلوگرم و حامد اسدی در وزن 120 کیلوگرم به عنوان چهار کشتی گیر مازندرانی تیم ملی جوانان در این پیکارها هستند.

اصغرثمر بخش افزود: در این رقابتها حامد عباسپور یکی از مربیان با تجربه از مازندران در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ملی پوشان را همراهی خواهند کرد.

وی گفت: مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از 30 تیر تا چهار مرداد در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود و تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با هشت کشتی گیر در این مسابقات حضور یافته است.

رئیس هیئت کشتی مازندران بیان کرد: در رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا نیز پنج ملی پوش مازندرانی حضور دارند که باید از 8 تا11 مردادماه در شهر بانکوک تایلند با دیگر حریفان آسیایی رقابت کنند.

ثمربخش اظهار داشت: مهران شیخی در وزن 45 کیلوگرم و ناصر ضیایی در 54 کیلوگرم و جواد ضیایی در 58 کیلوگرم و علی شفیع زاده در 69 کیلوگرم و جواد قمی در وزن 100 کیلوگرم به عنوان پنج کشتی گیر مازندرانی در این مسابقات هستند.

وی گفت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در 10 وزن برگزار می شود که تیم ملی ایران بویژه کشتی گیران ملی پوش مازندرانی شانس زیادی برای کسب نشان مدال دارند.

ثمر بخش از کسب عنوان سومی تیم دخانیات مازندران در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ در مادرید اسپانیا بیان کرد: اگر کمی شانس با کشتی گیران مازندرانی یار بود کسب عنوان نخست این تیم در این مسابقات دور از دسترس نبود.

وی گفت: در سنگین وزن کمیل قاسمی بخاطر مشکلاتی که در روادیدشان ایجاد شده بود نتوانست در این رقابتها حضور یابد و همچنین علی اصغر بذری که شانس مدال طلا داشت از رویارویی با حریف رژیم صهیونیستی خود داری کرد و از دور رقابت ها حذف شد.

ثمر بخش افزود: در هفته های آینده اولین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد را در قائمشهر داریم که مسئولین برگزار کننده این رقابت با تشکیل جلسات مختلف سعی دارند که این تورنمنت معتبر با شایستگی و مطلوب برگزار شود چون آبروی کشتی ایران مطرح است.