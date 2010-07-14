میزان جذب سرمایه گذاری در استان زنجان رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران استان زنجان با اشاره به افزایش میزان سرمایه گذاری ها در استان زنجان افزود: استان زنجان با توجه به فضای ایجاد شده، آماده جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و در این راستا برنامه های مفصلی در دستور کار مدیران است.
رئوفی نژاد سرعت استان در راستای توسعه و تلاش در جهت بهره مندی از فرصتها را قابل قبول خواند و افزود: به برکت همت و تلاش، اراده و انگیزه بسیار قوی مدیران بخشهای مختلف استان و حضور مدیران با تجربه در استان شاهد برداشتن گامهای بلند و جدی در مسیر توسعه همه جانبه استان در شهر و روستا هستیم.
استاندار زنجان فضای تعامل و وفاق مدیران و همکاری مردم استان را بی نظیر خواند و تصریح کرد: امروز به برکت این فضای ایجاد شده شاهد رضایتمندی مردم از دستگاه های مختلف اجرایی و در سطوح مختلف هستیم.
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