بهره وری حلقه مفقوده اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، عالم الله نصیری بعد از ظهر چهارشنبه در سمینار بهره وری صنایع غذایی در باشگاه برق ساری در خصوص اهمیت و ضرورت پرداختن به صنایع غذایی گفت: بهره وری واژه مظلومی است که راجع به آن بسیار صحبت شده اما اغلب این بحثها برای کوتاه مدت موثر بوده است.

وی افزود: دولت باید در دو زمینه تقویت عرضه کنندگان خدمات بهره وری و حمایت متقاضی فعالیت کند.

نصیری با اشاره به اینکه بهره وری با همکاری جمعی نتیجه بخش است، تصریح کرد: صنایع غذایی بخش مهم اقتصاد ملی است که به شدت در آن مزیت رقابتی بازار و مزیت نسبی تولید داریم.

نصیری در رابطه با موانع بهره وری صنایع غذایی کشور در راستای رقابت پذیری اظهار داشت: افزایش روزافزون قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، عدم نظام تامین برنامه ریزی شده ، کمبود شدید نقدینگی در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی ، کاهش روز افزون قیمت محصولات فرآوری شده کشاورزی در بازارهای جهانی ، بالا بودن ضایعات و پایین بودن سطح مدیریت علمی از جمله موانع است.

وی با بیان اینکه برخی مدیران در حوزه مدیریت تکنولوژی الفبای آن را در حوزه مدیریت خود به کار نمی گیرند، یادآور شد: این مسئله باعث عدم برنامه ریزی می شود و مدیران واحدها به دنبال آن خواهند بود که مسائل را با واکسنی به نام پول حل کنند.

مشاور شرکت نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه مدیران واحدها و بنگاه های اقتصادی پس از حاد شدن مشکل به دنبال درمان می روند، افزود: این مسئله را نیز به صورت خود درمان انجام می دهند.

نصیری تصریح کرد: چنانچه مدیران واحدها از مدیریت روشمند و نظام مند نتوانند در سیستم خود استفاده کنند بهتر است که وارد بازار سرمایه گذاری نشوند.

نصیری خاطرنشان کرد: بنگاه های اقتصادی برای افزایش قدرت رقابتی نیازمند آفرینش دانش جدید و استفاده از آن در حوزه سازمانی خود هستند.

وی با اشاره به خطر رقبای جدید یادآور شد: یکی از مسائل پیش روی مدیران خطر رقبای جدید است که به شکل دشمنان پنهان بدون هیچ زنگ خطری از آن سوی جهان وارد بازار می شوند.

مشاور شرکت نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه هیچ بازاری از امنیت کامل برخوردار نیست، گفت: بازار امروز نیازمند مدل های جدید کسب و کار است.

وی با اشاره به اینکه علمی کردن مدیریت باید متوازن انجام شود، افزود: بهره وری بدون رقابت پذیری ارزشمند نیست.