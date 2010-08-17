مختومه شدن یک طرح شتابزده دیگر/"توریسم با علایق ویژه" کارساز نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده، معاون گردشگری سابق سازمان میراث فرهنگی در دوره مسئولیت خود از اجرای طرح ملی" توریست با علایق ویژه" خبر داده بود. وی اصطلاح "توریست با علایق ویژه" را مختص به افرادی می دانست که دارای سلایق و علاقمندی به حوزه های خاصی از گردشگری مانند انواع ورزشها، برنامه های فرهنگی و یا آثار تاریخی و ... هستند.

ملک زاده گفته بود دفاتر خدمات مسافرتی می توانند تورهایی با موضوع ورزشی، کوهنوردی، کویرنوردی، غارنوردی و موارد مشابه برگزار و برای آن گردشگر داخلی و خارجی جذب کنند. حتی صدور مجوز برای دفاتر مسافرتی و جهانگردی نیز منوط به اجرای این طرح شد. وی همچنین در گفته های خود از استقبال صدها متقاضی در سطح کشور از این طرح خبر داده بود که منتظر صدور مجوز هستند.

به استناد آماری که ملک زاده عنوان کرده بود هزار و 295 آژانس برای توریسم ورزشی، 979 آژانس برای توریسم فرهنگی، 885 آژانس برای توریسم طبیعت گردی،491 آژانس برای توریسم مذهبی و بقیه در دیگر موارد اعلام آمادگی کرده بودند. اما با گذشت دو سال از آغاز این طرح، نه تنها هیچ مجوزی برای آژانسهای با توریسم علایق ویژه صادر نشد بلکه موسوی، معاون بعدی گردشگری سازمان میراث فرهنگی که بعد از ملک زاده بر جایگاه وی تکیه زد این طرح را با توجه به عدم استقبال آژانسداران و توریستها از برنامه های معاونت گردشگری حذف کرد.

سیدرضا موسوی در جمع خبرنگاران گفته بود: طرح توریسم با علائق وی‍ژه با هدف تخصصی کردن سفر برای نخستین بار در کشور شکل گرفت اما چندان با استقبال مواجه نشد به این دلیل که بیشترین هدف دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز بند "ب" بردن گردشگر به خارج کشور است.

حسین احمدی، مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی آسان تور درباره عدم استقبال دفاتر خدمات مسافرتی از طرح توریسم با علائق ویژه به خبرنگار مهر گفت: تعداد متقاضیان تور با علائق ویژه در جامعه گردشگری ایران آنقدر نیست که بتوان برای آن تور گردشگری تخصصی تعریف کرد.

وی افزود: زمانی که این طرح از سوی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی اعلام شد همه دفاتر خدمات مسافرتی می دانستند که چنین طرحی توجیه ندارد اما مجبور بودند به دستور معاونت گردشگری وقت آن را اجرا کنند.

یعقوب قاسمی، مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی ایران مرکز که در زمینه تورهای خروجی نیز فعالیت دارد به مهر گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا طرح توریست با علایق ویژه اجرا می شود و دفاتر مسافرتی و گردشگران نیز استقبال خوبی از آن می کنند اما در ایران از این طرح استقبال نشد.

وی ادامه داد: زمانی که دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاههای گردشگری شرکت می کنند بسیاری از گردشگران می پرسند چطور می توانند به عنوان مثال با تور تخصصی کوهنوردی آژانس ایرانی همکاری کنند در حالی که باید در پاسخ بگوییم آژانسداران ما یا این تورها را تعریف نکرده اند و یا کمتر می توان تور با علائق ویژه را در ایران پیدا کرد.

قاسمی گفت: ترغیب و تلاش برای آمدن گردشگر خارجی به ایران بسیار کار هزینه بر وقتگیر و پرمسئولیتی است که آژانسها باید تلاش زیادی برای آن انجام دهند.

وی بیان کرد: اگر چه ماهیت وجود تور با علایق ویژه گردشگران برای جذب مسافر خارجی به ایران مفید به نظرمی رسد اما باید توجه داشت که در کشور ایران تنها تعداد کمی از آژانسداران هستند که رغبت می کنند برای رشد صنعت گردشگری و افزایش تور ورودی تلاش و هزینه کنند.