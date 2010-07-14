برنامه کامل مسابقات اعلام شد / سریلانکا اولین حریف ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 17 تیم برگزار میشود. 9 مهرماه و در روز نخست این رقابتها دو تیم تایلند و نیوزلند در سالن 4 هزارنفری "راتچابوری" برگزار کننده دیدار افتتاحیه خواهند بود. به غیر از این دیدار، 5 دیدار دیگر هم در روزنخست بازیها برگزار میشود.
تیم والیبال جوانان کشورمان اولین دیدار خود در این مسابقات را مقابل سریلانکا برگزار میکند. سپس به ترتیب به مصاف ژاپن و اندونزی میرود. برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:
جمعه (9 مهرماه) :
* تایلند - نیوزلند (گروه A)
* هنگ کنگ - قطر (گروه A)
* ژاپن - اندونزی (گروه B)
* ایران - سریلانکا (گروه B)
* کره جنوبی - ویتنام (گروه C)
* عراق - استرالیا (گروه D)
شنبه (10 مهرماه):
* نیوزلند - هنگ کنگ (گروه A)
* مالدیو - تایلند (گروه A)
* سریلانکا - اندونزی (گروه B)
* ایران - ژاپن(گروه B)
* چین - قزاقستان (گروه C)
* هند - چین تایپه (گروه D)
یکشنبه (11 مهرماه):
* هنگ کنگ - مالدیو (گروه A)
* قطر - نیوزلند (گروه A)
* ویتنام - قزاقستان (گروه C)
* کره جنوبی - چین (گروه C)
* استرالیا - چین تایپه (گروه D)
* عراق - هند (گروه D)
دوشنبه (12 مهرماه):
* مالدیو - قطر (گروه A)
* تایلند - هنگ کنگ (گروه A)
* ژاپن - سریلانکا (گروه B)
* چین- ویتنام (گروه C)
* هند - استرالیا (گروه D)
سه شنبه (13 مهرماه):
* قطر - تایلند (گروه A)
* نیوزلند - مالدیو (گروه A)
* ایران - اندونزی (گروه B)
* قزاقستان - کره جنوبی (گروه C)
* چین تایپه - عراق (گروه D)
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به مدت 10 روز پیگری خواهد شد. تمام دیدارهای این رقابتها در شهر "ناخون پاتوم" برگزار میشود که در 7 کیلومتری شهر بانکوک قرار دارد.
سه تیم برتر پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا سهمیه پیکارهای جهانی 2011 را به دست میآورند.
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