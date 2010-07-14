برنامه کامل مسابقات اعلام شد / سریلانکا اولین حریف ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 17 تیم برگزار می‏شود. 9 مهرماه و در روز نخست این رقابت‎ها دو تیم تایلند و نیوزلند در سالن 4 هزارنفری "راتچابوری" برگزار کننده دیدار افتتاحیه خواهند بود. به غیر از این دیدار، 5 دیدار دیگر هم در روزنخست بازی‎ها برگزار می‏شود.

تیم والیبال جوانان کشورمان اولین دیدار خود در این مسابقات را مقابل سریلانکا برگزار می‏کند. سپس به ترتیب به مصاف ژاپن و اندونزی می‎رود. برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

جمعه (9 مهرماه) :

* تایلند - نیوزلند (گروه A)

* هنگ کنگ - قطر (گروه A)

* ژاپن - اندونزی (گروه B)

* ایران - سریلانکا (گروه B)

* کره جنوبی - ویتنام (گروه C)

* عراق - استرالیا (گروه D)

شنبه (10 مهرماه):

* نیوزلند - هنگ کنگ (گروه A)

* مالدیو - تایلند (گروه A)

* سریلانکا - اندونزی (گروه B)

* ایران - ژاپن(گروه B)

* چین - قزاقستان (گروه C)

* هند - چین تایپه (گروه D)

یکشنبه (11 مهرماه):

* هنگ کنگ - مالدیو (گروه A)

* قطر - نیوزلند (گروه A)

* ویتنام - قزاقستان (گروه C)

* کره جنوبی - چین (گروه C)

* استرالیا - چین تایپه (گروه D)

* عراق - هند (گروه D)

دوشنبه (12 مهرماه):

* مالدیو - قطر (گروه A)

* تایلند - هنگ کنگ (گروه A)

* ژاپن - سریلانکا (گروه B)

* چین- ویتنام (گروه C)

* هند - استرالیا (گروه D)

سه شنبه (13 مهرماه):

* قطر - تایلند (گروه A)

* نیوزلند - مالدیو (گروه A)

* ایران - اندونزی (گروه B)

* قزاقستان - کره جنوبی (گروه C)

* چین تایپه - عراق (گروه D)

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به مدت 10 روز پیگری خواهد شد. تمام دیدارهای این رقابت‏ها در شهر "ناخون پاتوم" برگزار می‌شود که در 7 کیلومتری شهر بانکوک قرار دارد.

سه تیم برتر پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا سهمیه پیکارهای جهانی 2011 را به دست می‎آورند.