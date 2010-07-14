  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

والیبال جوانان آسیا/

برنامه کامل مسابقات اعلام شد / سریلانکا اولین حریف ایران است

برنامه کامل مسابقات اعلام شد / سریلانکا اولین حریف ایران است

بر اساس اعلام برگزارکنندگان پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا، این دوره از رقابت‏ها با برگزاری 6 دیدار در روز نخست آغاز می‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 17 تیم برگزار می‏شود. 9 مهرماه و در روز نخست این رقابت‎ها دو تیم تایلند و نیوزلند در سالن 4 هزارنفری "راتچابوری" برگزار کننده دیدار افتتاحیه خواهند بود. به غیر از این دیدار، 5 دیدار دیگر هم در روزنخست بازی‎ها برگزار می‏شود.

تیم والیبال جوانان کشورمان اولین دیدار خود در این مسابقات را مقابل سریلانکا برگزار می‏کند. سپس به ترتیب به مصاف ژاپن و اندونزی می‎رود. برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

جمعه (9 مهرماه) :
* تایلند - نیوزلند (گروه A)
* هنگ کنگ - قطر (گروه A)
* ژاپن - اندونزی (گروه B)
* ایران - سریلانکا (گروه B)
* کره جنوبی - ویتنام (گروه C)
* عراق - استرالیا (گروه D)

شنبه (10 مهرماه):
* نیوزلند - هنگ کنگ (گروه A)
* مالدیو - تایلند (گروه A)
* سریلانکا - اندونزی (گروه B)
* ایران - ژاپن(گروه B)
* چین - قزاقستان (گروه C)
* هند - چین تایپه (گروه D)

یکشنبه (11 مهرماه):
* هنگ کنگ - مالدیو (گروه A)
* قطر - نیوزلند (گروه A)
* ویتنام - قزاقستان (گروه C)
* کره جنوبی - چین (گروه C)
* استرالیا - چین تایپه (گروه D)
* عراق - هند (گروه D)

دوشنبه (12 مهرماه):
* مالدیو - قطر (گروه A)
* تایلند - هنگ کنگ (گروه A)
* ژاپن - سریلانکا (گروه B)
* چین- ویتنام (گروه C)
* هند - استرالیا (گروه D)

سه شنبه (13 مهرماه):
* قطر - تایلند (گروه A)
* نیوزلند - مالدیو (گروه A)
* ایران - اندونزی (گروه B)
* قزاقستان - کره جنوبی (گروه C)
* چین تایپه - عراق (گروه D)

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به مدت 10 روز پیگری خواهد شد. تمام دیدارهای این رقابت‏ها در شهر "ناخون پاتوم" برگزار می‌شود که در 7 کیلومتری شهر بانکوک قرار دارد.

سه تیم برتر پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا سهمیه پیکارهای جهانی 2011 را به دست می‎آورند.

کد مطلب 1116885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها