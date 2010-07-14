پیشرفت آزادراه تهران-شمال فقط 8 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی راه آهن و قطارهای شهری در تهران گفت: طول پروژه آزاد راه تهران - شمال 121 کیلومتر است که قرار بود در مدت چهار سال با اعتباری در حدود 250 میلیارد تومان به بهره برداری برسد اما امروز پیشرفت این پروژه تنها 8 درصد و اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری آن بالغ بر یکهزارو 200 میلیارد تومان برآورده شده است.
وی با اشاره به اینکه متوسط زمان اجرای پروژه های عمرانی وزارت راه و ترابری 11.7 سال بوده است، افزود: این میزان نسبت به متوسط زمان اجرای پروژه های کل کشور حدود یکسال و نیم بیشتر است.
به گفته آقایی، ماموریت اصلی بخش حمل ونقل ریلی سیاست گذاری، هدایت و نظارت برتامین حمل ونقل ریلی در کشور است.
وی با بیان اینکه به ازای از دست رفتن جان افراد بی گناه در جاده ها باید در درگاه خدا پاسخگو باشیم، اظهار داشت: جای تاسف است که در قرن 21 نتوانیم مردم را از امکانات حمل مسافر و بار به ازای تقاضاهای موجود بهره مند کنیم، چرا که هماکنون میزان ظرفیت مسافری عمومی یک چهارم تقاضاهای موجود است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عدم وجود ظرفیت حمل ونقل ریلی مناسب در کشور را موجب افزایش تعداد کشته شدگان جاده ای عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم وجود ظرفیت حمل و نقل ریلی مناسب سالیانه نزدیک به 27 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند.
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