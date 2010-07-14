پیشرفت آزادراه تهران-شمال فقط 8 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی راه آهن و قطارهای شهری در تهران گفت: طول پروژه آزاد راه تهران - شمال 121 کیلومتر است که قرار بود در مدت چهار سال با اعتباری در حدود 250 میلیارد تومان به بهره برداری برسد اما امروز پیشرفت این پروژه تنها 8 درصد و اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری آن بالغ بر یکهزارو 200 میلیارد تومان برآورده شده است.

وی با اشاره به اینکه متوسط زمان اجرای پروژه های عمرانی وزارت راه و ترابری 11.7 سال بوده است، افزود: این میزان نسبت به متوسط زمان اجرای پروژه های کل کشور حدود یکسال و نیم بیشتر است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس سند چشم انداز حداقل 25 هزار کیلومتر خط آهن در افق سال 1404 باید ساخته شود، اظهارداشت: براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی کشور، حداقل 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی پیش بینی شده است که 6 هزار میلیارد تومان از این مبلغ در بخش حمل و نقل ریلی برون شهری و 4 هزار میلیاردتومان در بخش حمل و نقل ریلی درون شهری سرمایه گذاری خواهد شد.



به گفته آقایی، ماموریت اصلی بخش حمل ونقل ریلی سیاست گذاری، هدایت و نظارت برتامین حمل ونقل ریلی در کشور است.



وی با بیان اینکه به ازای از دست رفتن جان افراد بی گناه در جاده ها باید در درگاه خدا پاسخگو باشیم، اظهار داشت: جای تاسف است که در قرن 21 نتوانیم مردم را از امکانات حمل مسافر و بار به ازای تقاضاهای موجود بهره مند کنیم، چرا که هم‌اکنون میزان ظرفیت مسافری عمومی یک چهارم تقاضاهای موجود است.



رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عدم وجود ظرفیت حمل ونقل ریلی مناسب در کشور را موجب افزایش تعداد کشته شدگان جاده ای عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم وجود ظرفیت حمل و نقل ریلی مناسب سالیانه نزدیک به 27 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند.



آقایی با انتقاد از عدم تحقق برخی سیاستهای برنامه چهارم توسعه در بخش ریلی، یاد آور شد: براساس سیاستهای برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود تا پایان سال 88 کلیه مراکز اصلی استانها به شبکه حمل و نقل ریلی کشور متصل شوند، این در حالی است که هم اکنون نتوانسته ایم این هدف در کشور به درستی محقق نشده است.