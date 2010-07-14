مصرف گاز در نیروگاهها 14 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی در خصوص میزان مصرف گاز طبیعی در نیروگاههای کشور با بیان این اینکه مجموع گاز ارسالی به نیروگاهها از ابتدای امسال تاکنون 12.3 میلیارد متر مکعب بوده است، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 14 درصد رشد داشته است.

این مسئول مسئول گازی افزود: با شدت گرفتن گرما در روزهای اخیر شرکت ملی گاز ایران به منظور تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها بیش از گذشته به کمک وزارت نیرو آمده است.

کشکولی با تاکید بر اینکه مجموع مصارف گازی نیروگاهها در سال گذشته در مجموع به میزان 42.23 میلیارد متر مکعب بوده است، تصریح کرد: این میزان مصرف گاز معادل 29.9 درصد مصارف گازرسانی را به خود اختصاص داده است.

معاون مدیرعامل شرکت گاز حداکثر مصارف روزانه نیروگاه ها در هجدهم مرداد ماه سال گذشته را برابر با 185 میلیون متر مکعب اعلام کرد و یادآور شد: این میزان نسبت به حداکثر مصرف روزانه سال 87 حدود 4 درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود با ادامه یافتن روند افزایش دما و افزایش مصرف گاز نیروگاه ها، این رقم در مرداد ماه سالجاری رشد چشمگیری داشته باشد.

به گفته کشکولی مجموع مصارف گازرسانی به بخشهای مختلف از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 7.6 درصد رشد یافته است.