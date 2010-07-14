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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

سرطان مبارک حتمی است /

تل آویو با نگرانی سلامتی مبارک را دنبال می کند

تل آویو با نگرانی سلامتی مبارک را دنبال می کند

مقامات رژیم صهیونیستی با تاکید بر این مسئله که بیماری سرطان "حسنی مبارک" حتمی است، با نگرانی شدید اخبار دگرگونی وضعیت جسمی وی را به عنوان همپیمانی غیر قابل جایگزین در منطقه پیگیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، مقامات رژیم صهیونیستی "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر را همپیمانی در صلح با تل آویو در منطقه می دانند که جایگزینی همانند خود ندارد.

این مقامات دولتی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی مبارک، ابتلای وی به سرطان را امری حتمی می دانند.

بر این اساس، وضع جسمانی مبارک با توجه به ابتلای وی به سرطان هر روز وخیم تر می شود، امری که نگرانی شدید سران سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در پی داشته است.

گفته می شود در روزهای اخیر اطلاعاتی موثق درباره ابتلای مبارک به سرطان شنیده شده است که نشان می دهد وضعیت جسمانی وی روز به روز بدتر می شود.

خاطر نشان می شود نگرانی مقامات صهیونیست نسبت به از دست رفتن اصلی ترین همپیمان منطقه ای خود در حالی افزایش یافته است که مبارک دیداری که قرار بود روز گذشته با نتانیاهو در قاهره داشته باشد به امروز موکول کرد.

از طرفی ساعاتی پیش دولت قاهره از لغو دیدار امروز چهارشنبه میان مبارک و نتانیاهو خبر داده و اعلام کرده است که این دیدار در روز شنبه آتی برگزار می شود.

کد مطلب 1116890

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