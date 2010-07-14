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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

مهارتهای آموزشی 250 کلاس درس مازندران بررسی شد

ساری - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول مشاوره آموزش و پرورش مازندران گفت: طرح ارتقا مهارتهای آموزشی در 250 کلاس درس استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن علیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته آموزش نکا مدیریت صحیح و اجرای طرحهای کاربردی در این زمینه را ضروری دانست و گفت: این طرح در 250 کلاس درس به اجرا در آمد.

وی افزود: افت تحصیلی موجب افزایش هزینه های مادی آموزش و فشار روانی مضاعف بر دانش آموزان و خانواده ها می شود.
 
علیزاده با اشاره به نحوه اجرای این طرح گفت: برای اجرای این طرح 90 نفر از مشاران برتر استان در قالب مجموعه کتب پنج جلدی مهارتهای تحصیلی شامل روشهای ایجاد انگیزه ، تمرکز حواس ، روش های برنامه ریزی و مدیریت زمان را فرا گرفته و به دانش آموزان ، معلمان و اولیا ارائه کردند.
 
وی به نتایج اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: مقایسه نمرات دانش آموزان در پیش و پس از برگزاری این طرح حاکی از این است که آموزش مهارت های تحصیلی موجب تقویت انگیزه و بهبود عملکرد و یادگیری دانش آموزان شده است.
 
علیزاده ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات لازم در سال تحصیلی آینده این طرح قابل تسری به سایر پایه های تحصیلی شود.
کد مطلب 1116891

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