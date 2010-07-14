مهارتهای آموزشی 250 کلاس درس مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن علیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته آموزش نکا مدیریت صحیح و اجرای طرحهای کاربردی در این زمینه را ضروری دانست و گفت: این طرح در 250 کلاس درس به اجرا در آمد.

وی افزود: افت تحصیلی موجب افزایش هزینه های مادی آموزش و فشار روانی مضاعف بر دانش آموزان و خانواده ها می شود.

علیزاده با اشاره به نحوه اجرای این طرح گفت: برای اجرای این طرح 90 نفر از مشاران برتر استان در قالب مجموعه کتب پنج جلدی مهارتهای تحصیلی شامل روشهای ایجاد انگیزه ، تمرکز حواس ، روش های برنامه ریزی و مدیریت زمان را فرا گرفته و به دانش آموزان ، معلمان و اولیا ارائه کردند.

وی به نتایج اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: مقایسه نمرات دانش آموزان در پیش و پس از برگزاری این طرح حاکی از این است که آموزش مهارت های تحصیلی موجب تقویت انگیزه و بهبود عملکرد و یادگیری دانش آموزان شده است.

علیزاده ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات لازم در سال تحصیلی آینده این طرح قابل تسری به سایر پایه های تحصیلی شود.