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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

وضعیت نمازخانه های بین راهی مازندران مناسب نیست

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با انتقاد از بی توجهی مسئولان گردشگری استان برای مناسب سازی نمازخانه های بین راهی مازندران گفت: وضعیت نمازخانه های بین راهی استان همچنان نامناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اقامه نماز مازندران در استانداری با انتقاد از وضعیت نمازخانه‌های هتل‌ها، رستوران‌ها، پمپ بنزین‌ها و بعضی از مساجد بین‌راهی استان، خاطرنشان کرد: در بسیاری از رستوران‌ها، هتل‌ها و مکان‌های پر رفت و آمد مسافران، وضعیت نمازخانه‌ها در حد انتظار نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: گسترش فریضه نماز مهمترین کار برای اصلاح فرهنگ جامعه و فضاسازی برای گسترش اسلام خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: در مراسم اعتکاف شاهد حضور ۵۵ درصدی جوانان بودیم که این امر نشان از حاکمیت دینی و الهی در کشور است.

وی با بیان اینکه در بسته فرهنگی دور سوم سفر رئیس جمهور به مازندران اعتبارات خوبی برای بخش دینی و مذهبی دیده شده است، گفت: ادرات و نهادهای دولتی در بحث اقامه نماز اول وقت، دقت و توجه بیشتری داشته باشند.
کد مطلب 1116895

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