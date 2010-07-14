شهرام امیری ساعت 5 صبح فردا وارد تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام امیری بامداد (ساعت 5 صبح) روز پنج شنبه از طریق پرواز "دوحه - قطر" وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) می شود.

شهرام امیری کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر که سال گذشته در مدینه منوره ربوده شد در یک پیام تصویری که در تاریخ سه ‌شنبه 17 فروردین 89 مطابق با 5 آوریل 2010 ضبط شده و به روشی خاص به دست دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رسید به تشریح ربایش و وضعیت کنونی خود پرداخت.



وی دراین سند تصویری ارسالی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در بخش های مختلف خبری پخش شد با بیان اینکه هم‌ اکنون در شهر توسان ایالت آریزونای آمریکا است تاکید کرد که در تاریخ 13 خرداد 88 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعات آمریکا (CIA) و استخبارات عربستان سعودی در مدینه منوره ربوده شده است.



ایران از زمان مفقود شدن این تبعه خود در عربستان بر ربوده شدن او توسط سرویس های امنیتی آمریکا تاکید داشت که انتشار این تصاویر ویدیوئی اثبات این نظر ایران به شمار می رود.



همچنین جمهوری اسلامی ایران همواره آمریکا را به عنوان مسئول حفظ جان امیری دانسته و برای مشخص شدن وضعیت این تبعه خود حداقل دوبار مسئولان سفارت سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرده بود.