مثبت بودن دوپینگ فوتبالیست لیگ دسته اولی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار اخبار و گمانه هایی ازسوی برخی رسانه ها، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: براساس تجارب قبلی و به احترام حقوق ورزشکاران و درخواست رسانه ها، تصمیم گرفتیم تا از این پس موارد مثبت دوپینگ را پس از رسیدگی و صدور رای نهایی به شکل جامع و کامل اطلاع رسانی کنیم اما از آنجا که امروز شاهد گمانه زنی ها و انتشار اخباری در این خصوص در برخی از رسانه ها هستیم بازعلیرغم میل مان ناگزیرشدیم تا مثبت شدن یک مورد از نمونه ها را قبل از رسیدگی کامل تایید کنیم.

هاشمیان ادامه داد: اما همچنان از رسانه های محترم گروهی انتظار داریم تا ما را در جهت رعایت آئین نامه و احترام به حقوق ورزشکار یاری کنند و با خویشتن داری منتظر اعلام رای نهایی بازیکن متهم به تخلف باشند.



نمونه مثبت اعلام شده مربوط به یک بازیکن فوتبال ازلیگ دسته یک باشگاه های کشور است و ماده ممنوعه اعلام شده که توسط این بازیکن مورد استفاده قرار گرفته است، ازسوی آزمایشگاه کلن آلمان تحت عنوان Predmisolone/Prednisone اعلام شده است.