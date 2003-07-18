اوراق بهادار بورس تهران متنوع مي شود

مدير نظارت بر معاملات شركتهاي بورس تهران در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: تنوع فعاليت هاي شركتهاي بورس از مهمترين اهداف سازمان بورس تهران محسوب مي شود

هادي بيدختي گفت : پيش بيني مي شود در آينده شركتهاي كا مپيوتري يا IT ، خدماتي و موسسات مالي به تابلوي بورس تهران بپيوندند .

وي گفت : با ايجاد تنوع در فعاليت هاي شركت هاي بورس سهامداران حق انتخاب بيشتري در خريد و فروش سهام از نظر نوع فعاليت و سود خود دارند .



وي گفت: اين طرح از سويي ، سرمايه هاي اندك سرگردان را جذب و تجميع كرده و آنها رابه سوي انجام فعاليت هاي بزرگ با سود دهي بيشتر هدايت مي كند .

وي د رادامه اضافه كرد :از سويي ديگر اين طرح زمينه اجرا برنامه ها و پروژه افرادي كه برنامه وپروژه هاي سود ده دارند ولي منابع مالي لازم را در اختيار ندارند فراهم مي كند.وي درباره رشد نوسانات بورس از دوبه پنج درصد گفت: اين تغييرات باعث شده قيمتها در مواقعي كه با قيمتهاي واقعي ومورد انتظار بازار تفاوت داشتند زودتر جايگاه خود را پيدا كنند.وي گفت: در اين شرايط بازار به طور موثر تري در ارتباط با قيمت سهام نقش خود را ايفا مي كند .بيدختي با اشاره به از بين رفتن صفهاي طولاني كه د رگذشته براي خريد سهام بعضي از شركتها وجود داشت گفت : سهامداراني كه افزايش ده درصد ي قيمت سهام خود را پيش بيني مي كردند دراين مواقع از فروش سهام خود تا زمان افزايش قيمت منصرف مي شدند . ولي با افزايش نوسانات ، سهامداران با دوروز تاخير موفق به فروش سهام مي شوند .وي اضافه كرد: در اين شرايط قيمتها زودتر جايگاه خود را پيدا مي كنند وحجم معاملات افزايش پيدا مي كند .اين كارشناس بورس گفت : با توجه به دامنه تغييرات قيمت سهام با پنج درصد كاهش و افزايش ، تغييرات كل بازارهم شدت بيشتر ي داشته است .وي گفت :سهامداران با يد با بينش بيشتري به معامله سهام بپردازند چرا كه وقتي بازارتحت كنترل است اين اطمينان براي كساني كه در بازار شركت مي كنند وجود دارد كه با سرعت وبا تغييرات كمتري از يك معامله خارج شوند واين امر براي كساني كه از بازار فاصله دارند مشكل ايجاد مي كند .