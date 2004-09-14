داشتن دو شناسنامه جرم است

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : شهرونداني كه شناسنامه آنها مفقود مي شود ، فرم هاي رايگاني تحت عنوان استشهاديه در خواست صدور شناسنامه مجدد را دريافت و نسبت به تكميل آن اقدام مي كنند ، سپس با ارائه مدارك لازم دو نفر شاهد نيز فرم استشهاديه را با اطلاع از عواقب شهادت كذب ، تكميل كرده و مفقود شدن شناسنامه را تاييد مي كنند كه شهادت آنها در مورد مفقود شدن شناسنامه فرد مورد نظر به ثبت خواهد رسيد .

وي ادامه داد : تاييد شهود در مورد مفقود شدن شناسنامه در روستا توسط شوراي اسلامي روستا و در تهران توسط دفتر خانه اسناد رسمي ثبت مي شود كه از زمان تنظيم فرم درخواست تا صدور المثني ، يك ماه به طول مي انجامد ، زيرا ممكن است در طي اين مدت ، كسي شناسنامه مفقود شده را پيدا كرده و به صندوق پست بيندازد ، كه در اين صورت از اتلاف وقت اضافي براي صدور مجدد ، جلوگيري خواهد شد. عبودي با بيان اينكه قانوني نيز تحت عنوان قانون تخلفات و مجازات مربوط به گرفتن شناسنامه وجود دارد كه به موجب آن دريافت كنندگان موظف هستند در صورت پيدا شدن اصل شناسنامه ظرف مدت 10 روز به اداره ثبت مراجعه كرده و موضوع را اطلاع دهند ، تاكيد كرد : در غير اين صورت اگر مخفيانه هر دو شناسنامه را داشته باشند ، متخلف شناخته شده و در دادگاهي كه براي رسيدگي به تخلف آنها تشكيل مي شود ، محكوم خواهند شد .