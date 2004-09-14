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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۱۸

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با "مهر " هشدار داد :

داشتن دو شناسنامه جرم است

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور گفت : بر اساس ماده 4 قانون مجازاتهاي مربوط به تخلفات اسناد سجلي مصوب سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اشخاصي كه در عين داشتن شناسنامه اصلي اقدام به اخذ شناسنامه المثني كنند علاوه برحبس به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار تا 1 ميليون ريال محكوم و در صورت تكرار با راي دادگاه به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد .

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : شهرونداني كه شناسنامه آنها مفقود  مي شود ،  فرم هاي رايگاني تحت عنوان  استشهاديه در خواست صدور شناسنامه مجدد را دريافت و نسبت به تكميل آن اقدام مي كنند ، سپس با ارائه مدارك لازم  دو نفر شاهد نيز فرم استشهاديه را  با اطلاع از عواقب شهادت كذب ، تكميل كرده و  مفقود شدن شناسنامه را تاييد مي كنند كه شهادت آنها در مورد مفقود شدن شناسنامه فرد مورد نظر به ثبت خواهد رسيد . 

وي ادامه داد : تاييد شهود در مورد مفقود شدن شناسنامه  در روستا توسط شوراي اسلامي روستا و در تهران توسط دفتر خانه اسناد رسمي  ثبت مي شود  كه از زمان تنظيم فرم درخواست تا صدور المثني ، يك ماه به طول مي انجامد ، زيرا ممكن است در طي اين مدت ، كسي شناسنامه مفقود شده را پيدا كرده و به صندوق پست بيندازد ، كه در اين صورت از اتلاف وقت اضافي براي صدور مجدد ، جلوگيري خواهد شد.

عبودي با بيان اينكه قانوني  نيز تحت عنوان قانون تخلفات و مجازات مربوط به گرفتن شناسنامه وجود دارد كه به موجب آن دريافت كنندگان موظف هستند  در صورت پيدا شدن اصل شناسنامه ظرف مدت 10 روز به اداره ثبت مراجعه كرده و موضوع را اطلاع دهند ، تاكيد كرد :  در غير اين صورت اگر مخفيانه هر  دو شناسنامه را داشته باشند  ، متخلف شناخته شده و در دادگاهي كه براي رسيدگي به تخلف آنها تشكيل مي شود ، محكوم خواهند شد . 

کد مطلب 111690

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