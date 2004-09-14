|سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : شهرونداني كه شناسنامه آنها مفقود مي شود ، فرم هاي رايگاني تحت عنوان استشهاديه در خواست صدور شناسنامه مجدد را دريافت و نسبت به تكميل آن اقدام مي كنند ، سپس با ارائه مدارك لازم دو نفر شاهد نيز فرم استشهاديه را با اطلاع از عواقب شهادت كذب ، تكميل كرده و مفقود شدن شناسنامه را تاييد مي كنند كه شهادت آنها در مورد مفقود شدن شناسنامه فرد مورد نظر به ثبت خواهد رسيد .
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معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با "مهر " هشدار داد :
داشتن دو شناسنامه جرم است
معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور گفت : بر اساس ماده 4 قانون مجازاتهاي مربوط به تخلفات اسناد سجلي مصوب سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اشخاصي كه در عين داشتن شناسنامه اصلي اقدام به اخذ شناسنامه المثني كنند علاوه برحبس به پرداخت جزاي نقدي از 200 هزار تا 1 ميليون ريال محكوم و در صورت تكرار با راي دادگاه به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد .
کد مطلب 111690
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