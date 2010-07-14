ساری صاحب سینمای چهار بعدی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی عصر چهارشنبه در گارگروه زیبا سازی شهرداری ساری اظهار داشت: شهرداری به وظایف خود در قبال پروژه های عمرانی آگاه است و تمام تلاش خود را در جهت اجرای هرچه بهتر آن انجام خواهد داد اما اگر اعتقاد بر این است که اجرا پروژه هایی نظیر این باید به جذب گردشگر منتهی شود، به همکاری دستگاه های متعددی نیاز است.

دامادی اظهار داشت: ساخت یک پروژه عمرانی با هدف جذب گردشگر امری مهم بوده که باید پیگیری جدی شود.

این عضو شورای شهر در پایان با انتقاد از روند اجرای پروژه کمربندی ساری افزود: 12 میلیارد تومان صرف ساخت کمربندی جنوبی شده که تنها یک میلیارد و300 میلیون آن برگشت خورده است.

به گفته وی، احداث و تکمیل کمربندی شمالی وعده های مسئولان در حد وعده باقیمانده است و این در شرایطی است که از لحاظ قانونی اجرای و ساخت کمربندی به عهده شهرداری ها نیست.

