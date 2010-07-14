به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستی مهر در مورد وضعیت تیم زیر 19 سال در اردوی آلمان گفت: بعد از انجام تمرینات مناسب برابر تیم اسبیرگ دانمارک به میدان رفتیم که در این دیدار بازیکنان عملکرد قابل قبولی را ارائه دادند.

وی افزود: به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید این دیدار با نتیجه یک بر یک ناتمام ماند اما خوشبختانه بازیکنان در این دیدار تمام نکاتی را که در تمرینات و در حین بازی به آنها گوشزد کرده بودم، را انجام دادند که از عملکرد بازیکنان تیم رضایت کاملی دارم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان افزود: امروز چهارشنبه تمرینات تیم در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد و فردا پنجشنبه عازم بوخوم می‌شویم تا طی سه روز 3 دیدار تدارکاتی را به ترتیب با تیم‌های ارنر، ادینگه و بوخوم برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: پس از آن به کمپ بازخواهیم گشت و با برگزاری یک روز تمرین، برابر تیم بزرگسالان لوگزامبورگ به میدان می رویم. هم اکنون در حال رایزنی هستیم تا با مسئولان تیم هامبورگ(تیم پیشین مهدوی کیا) هستیم تا یک دیدار هم با این تیم انجام دهیم.

دوستی در پایان گفت: به احتمال زیاد طی روزهای نهم تا هجدهم مردادماه از آلمان به اسلوواکی می‌رویم و و دیداری با قهرمان باشگاه‌های اسلوواکی در رده زیر 21 سال و یک بازی با تیم ملی زیر 19 سال اسلوواکی انجام خواهیم داد و از آنجا برای حضور در تورنمنت لوبانوفسکی به اوکراین می رویم.