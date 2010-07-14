هشت پای پیشگو شهروند افتخاری "کاربالینو" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پل که موفق شد تمامی رقابت های جام جهانی 2010 بویژه دیدار نهایی بین تیم های اسپانیا و هلند را درست پیش بینی کند، از سوی مسئولان شهر کاربالینو واقع در گالیسیای اسپانیا به عنوان شهروند افتخاری پذیرفته شد.

این هشت پا که در آکواریومی در اوبرهاوزن آلمان زندگی می کند و طبق اعلام مسئولان دیگر پیشگویی نخواهد کرد به جشنواره سالیانه اختاپوس ها که در شهر کاربالینو برگزار می شود هم دعوت شده است.

بر پایه گزارش شورت نیوز، برخی از تاجران اسپانیایی مبلغ 30 هزار یورو به عنوان جایزه برای این هشت پای پیشگو جمع آوری کرده اند.

پل، نماد پیروزی اسپانیا در رقابت های جام جهانی است. آندس اینیستا، زننده تک گل فینال رقابت های جام جهانی ، با هشت پایی پلاستیکی در جشن پیروزی تیمش در مادرید شرکت کرد.