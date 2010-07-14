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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

اذعان ویتالی چورکین:

تحریمهای جدید تاثیری بر برنامه هسته ای ایران ندارد

تحریمهای جدید تاثیری بر برنامه هسته ای ایران ندارد

نماینده روسیه در سازمان ملل با تکرار اظهارات اخیر رئیس جمهوری این کشور در مورد ایران، تاکید کرد که تحریمهای جدید نمی تواند برنامه هسته ای تهران را متوقف سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، در ادامه اظهارات خصمانه مقامهای روسیه در مورد برنامه هسته ای ایران "ویتالی چورکین" نماینده این کشور در سازمان ملل نیز مدعی شد که نگرانیهای در این مورد وجود دارد.

وی علت اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را بازداشتن این کشور از ادامه فعالیتهای هسته ای اش دانسته و با این وجود تاکید کرد که اینگونه تحریمها نمی تواند برنامه هسته ای ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

چورکین در ادامه با اشاره به مصمم بودن ایران درغنی سازی اورانیوم گفت: علائمی که از ایران می شنویم دلگرم کننده نیست. این در حالی است که روز دوشنبه نیز "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه مدعی توانایی ایران در دستیابی به سلاح هسته ای شده و در این مورد ابراز نگرانی کرده بود.
 
به ادعای مدودف هدف اصلی تحریمهای اخیر سازمان ملل علیه ایران، از سرگیری هر چه سریعتر مذاکرات در مورد فعالیتهای هسته ای این کشور است. وی در عین حال از دست رفتن شانس حل موضوع هسته ای ایران از راه دیپلماتیک را شکستی عمومی دانسته است.
کد مطلب 1116914

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