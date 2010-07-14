رشته های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز صنایع ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیر محمد پرویز عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ساوه افزود: منابع انسانی بعنوان یکی از راهبردهای اساسی و استراتژیک در همه جوامع بشری است چرا که بدلیل تاثیر این نیرو در زمینه های تولید، بهره وری، صرفه جویی، کاهش هزینه ها لزوم توجه به توسعه و ارتقاء آن در اولویت اول قرار گرفته است و سازمان فنی و حرفه ای نیز به این مهم توجه کرده است.
وی عنوان کرد: هرچه نیروی انسانی فعال در عرصه کار و تولید توانمندتر باشد ارتقاء و افزایش بهره وری نیز بیشتر خواهد بود و در این میان آموزش های فنی و حرفهای بهترین مسیر برای توانمند سازی نیروی انسانی است.
پرویز با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای کلید اشتغالزایی است تاکید کرد: ارائه آموزش های فنی و حرفه ای باید بر اساس نیاز بازار باشد و در این راستا مراکز آموزشی در سطح کشور باید با رصد کردن نیازهای صنایع و بازار کار ضمن آموزش و تامین نیروی کار ماهر با استاندارد سازی فعالیت ها از تحولات جامعه جهانی عقب نمانند.
معاون استاندار مرکزی و فرماندار ویژه ساوه نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت صنایع و میزان اشتغال در شهرستان اظهار داشت: ساوه بعنوان یکی از قطب های علمی و صنعتی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیاز صنایع به نیروها و کارگران ساده به شدت کاهش یافته است.
علی محمد گلستانی فرد در ادامه یکی از روش های حل مشکلات در شهرستان ساوه را توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای دانست و عنوان کرد: آموزش های فنی و حرفه ای سرعت رشد و توسعه را در هر بخشی افزایش می دهد.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان نیز با قدردانی از عملکرد مسئولین شهرستان ساوه در توسعه آموزش های فنی و حر فهای عنوان کرد: آموزش های فنی وحرفه ای دستاوردهای بزرگ و ارزشمندی را در درون خود جای داده است که کاهش آسیب های اجتماعی از نمونه های بارز آن است.
سید بهرام نجفی زاده تصریح کرد: بدلیل استقرار مرکز آموزش فنی و حرفهای ساوه در شهرک صنعتی کاوه و اهمیت این مجموعه در صنعت استان طرح توسعه و ارتقاء مرکز با پیگیری خوب مسئولین شهرستان و حمایت رئیس سازمان تهیه و امیدواریم در اسرع وقت آن را به نتیجه رسانده و شیرینی ثمرات ارزشمند آن را به کام مردم ساوه برسانیم.
نجفی زاده از پیگیری احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زرندیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات در جریان دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت قابلیت اجرایی پیدا کند.
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