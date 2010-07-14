به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا بشرح زیراست:
کشتی آزاد:
42 کیلوگرم: احسان سنچولی
46 کیلوگرم: مهران شیخی
50 کیلوگرم: رسول ثمینی
54 کیلوگرم: ناصر ضیایی
58 کیلوگرم: جواد ضیایی
63 کیلوگرم: نیما نعیمی
69 کیلوگرم: علی شفیعزاد
76 کیلوگرم: علیرضا کریمی
85 کیلوگرم: حیدر علیزایی
100 کیلوگرم: عبداله قمی
سرمربی: قدیر نخودچی
مربیان: نادر ناظری- تورج ظفری- حسین نقیبی
سرپرست: کیومرث محرابی
کشتی فرنگی:
42 کیلوگرم: رضا خدری
46 کیلوگرم: بهروز ملکی
50 کیلوگرم: رامین طاهری
54 کیلوگرم: رسول گرمسیری
58 کیلوگرم: پیام بویری یا سهیل مقبلی
63 کیلوگرم: مرتضی انوشه
69 کیلوگرم: محمد رسولی
76 کیلوگرم: یوسف قادریان
85 کیلوگرم: فرشاد رستمیکیا
100 کیلوگرم: بابک دژبانی
سرمربی: خلیل رشید محمدزاده
مربیان: مجید جهاندیده- بهروز جمشیدی- عزیز ناقوسی
سرپرست: بهروز حضرتی
داور: عزیزاله اطاعتی- سیدمحمد افتخاریان- محمدرضا عطایی
سرپرست کل: جمشید زارع
کادر فنی کشتی فرنگی بزودی در مورد ملیپوش وزن 58 کیلوگرم تصمیمگیری خواهد کرد. رقابتهای کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای 8 تا 11 مردادماه در شهر بانکوک تایلند برگزار میشود.
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