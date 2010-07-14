به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا بشرح زیراست:

کشتی آزاد:

42 کیلوگرم: احسان سنچولی

46 کیلوگرم: مهران شیخی

50 کیلوگرم: رسول ثمینی

54 کیلوگرم: ناصر ضیایی

58 کیلوگرم: جواد ضیایی

63 کیلوگرم: نیما نعیمی

69 کیلوگرم: علی شفیع‌زاد

76 کیلوگرم: علیرضا کریمی

85 کیلوگرم: حیدر علی‌زایی

100 کیلوگرم: عبداله قمی

سرمربی: قدیر نخودچی

مربیان: نادر ناظری- تورج ظفری- حسین نقیبی

سرپرست: کیومرث محرابی

کشتی فرنگی:

42 کیلوگرم: رضا خدری

46 کیلوگرم: بهروز ملکی

50 کیلوگرم: رامین طاهری

54 کیلوگرم: رسول گرمسیری

58 کیلوگرم: پیام بویری یا سهیل مقبلی

63 کیلوگرم: مرتضی انوشه

69 کیلوگرم: محمد رسولی

76 کیلوگرم: یوسف قادریان

85 کیلوگرم: فرشاد رستمی‌کیا

100 کیلوگرم: بابک دژبانی

سرمربی: خلیل رشید محمدزاده

مربیان: مجید جهاندیده- بهروز جمشیدی- عزیز ناقوسی

سرپرست: بهروز حضرتی

داور: عزیزاله اطاعتی- سیدمحمد افتخاریان- محمدرضا عطایی

سرپرست کل: جمشید زارع

کادر فنی کشتی فرنگی بزودی در مورد ملی‌پوش وزن 58 کیلوگرم تصمیم‌گیری خواهد کرد. رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای 8 تا 11 مردادماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود.